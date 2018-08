Canicule: l'armée veut soulager les militaires

Comme les civils, les militaires souffrent de la chaleur. L'armée a prévu des mesures pour leur rendre la vie plus supportable: la tenue peut être allégée et les marches et autres activités sportives doivent être effectuées tôt le matin (avant 04h00) ou tard le soir.

Les efforts physiques doivent en outre être effectués de préférence dans des halles de gymnastique, a indiqué jeudi à Keystone-ATS un porte-parole de l'armée, confirmant une information de Radio Zürisee. On peut aussi y renoncer purement et simplement, si nécessaire.

Dans certaines situations, les militaires peuvent remplacer l'uniforme par des T-shirts, des pantalons courts et des chaussures de sport. Les supérieurs sont tenus d'ordonner des pauses régulières et contrôlées pour boire et de veiller à ce que la troupe ait de quoi s'hydrater. Dans les périodes de très forte chaleur, les supérieurs peuvent aussi ordonner des pauses de midi prolongées.

Les activités liées à l'instruction de la troupe doivent se tenir de préférence à l'ombre ou dans des bâtiments. En cette période de forte chaleur, l'accent doit être mis sur une instruction théorique. (ats/Le Matin)