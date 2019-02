Canton de Zurich: plus de 1,5 million d'habitants

Le canton de Zurich a pour la première fois dépassé la barre des 1,5 million d'habitants en 2018. Les migrants représentent environ 70% de l'augmentation du nombre d'habitants, a indiqué vendredi l'office cantonal de la statistique. La hausse de 1,2% est dans la moyenne des six dernières années.

Les plus fortes progressions ont été recensées dans le district d'Affoltern (+1,8%), dans la ville de Zurich (+1,6%) et dans le Glattal (+1,3%). En chiffres absolus, c'est la ville de Zurich qui a attiré le plus de nouveaux habitants (+6'500). Elle compte désormais 413'900 habitants.

Sur les 1'516'800 habitants du canton, 404'400 sont des étrangers, soit 26,7% de la population. C'est 0,2 point de pourcentage de plus qu'en 2017. (ats/nxp)