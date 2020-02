Le Conseil fédéral ne veut pas d'enquête externe

Le Conseil fédéral ne veut pas d'une enquête externe relative à la surveillance exercée par l'Office fédéral des transports (OFT) sur CarPostal entre 2007 et 2015. Il s'est prononcé jeudi sur une série de postulats de la commission de gestion du Conseil des Etats.



En novembre, la commission de sénateurs avait tiré à boulets rouges sur la surveillance lacunaire dans l'affaire CarPostal et exigé toute une série d'améliorations. Le Conseil fédéral a pris des mesures, mais la commission avait estimé qu'il devait aller plus loin et formulé quinze recommandations, six postulats et une motion à son attention.



Le gouvernement accepte de rendre un rapport sur l'affaire. Il est disposé à dresser un bilan global, notamment à «exposer les enseignements généraux qui ont été tirés, les conséquences financières pour la Confédération et certains éléments de la procédure pénale administrative qui donneront lieu à des mesures supplémentaires».



Le Conseil fédéral estime en revanche qu'une enquête externe n'apporterait pas de nouvelles conclusions. Sur les bases d'un rapport établi fin 2018, l'OFT a annoncé qu'il adaptait son système de surveillance relatif aux subventions octroyées dans le domaine des transports publics.