Cascade d’annulations et attente interminable à Cointrin

C’est comme si les voyageurs avaient été rendus amorphes par leurs téléphones. À l’espace des check-ins de Genève Aéroport, les gens s’agglutinent et patientent en silence. Une queue traverse le hall, on n’en distingue ni le début ni la fin. D’autres marées humaines s’entassent dans les quartiers d’EasyJet, au fond à gauche.

Rien ne bouge mais tout le monde semble garder son calme, les visages braqués sur leurs écrans. L’aéroport offre gracieusement une connexion à Internet.

Il est midi pile. La piste de décollage et d’atterrissage est réouverte depuis vingt minutes mais les gens continuent d’attendre. Une partie d’entre eux cherchent à joindre le service clientèle de leur compagnie, leur vol ayant été annulé. Sur les 51 départs affichés, la moitié pourra décoller, indique une pancarte, l’autre écran qui attire les regards.

Jeudi, premier jour des intempéries, 213 vols ont été annulés.

La colère, oui mais en ligne

Contraste à l’étage, celui qui mène au contrôle de sécurité, beaucoup plus vide que d’habitude. Comme si les vannes du rez-de-chaussée ne laissaient passer la foule qu’au compte-gouttes. Telles des automobiles libérées d’une queue interminable sur l’autoroute, après avoir dépassé des consœurs accidentées.

«Ça fait plus d’une une heure que j’attends et je pense en avoir pour encore une demi-heure», lâche une passagère dont le vol a été annulé. Seuls deux guichets de service clientèle d’EasyJet, qu’elle cherche à contacter, sont ouverts, ce qui l’irrite un brin. La colère? On la sent surtout sur les réseaux sociaux, où les masses anonymes laissent plus facilement jaillir leurs émotions. Des internautes se demandent pourquoi on n’anticipe pas davantage les intempéries à Cointrin, d’autres incitent les responsables de l’aéroport à aller se former dans les pays scandinaves.

Dans les queues, on ne compte plus les paires de skis emballés. On entend tant de langues; l’anglais est prononcé avec tous les accents. Le charme des aéroports. Les intempéries surviennent en pleine saison d’hiver, réputée pour être dense à Cointrin, mais en semaine. «Heureusement que cette neige n’est pas tombée un samedi», confie une porte-parole de l’aéroport.

Records d’affluence

Cinquante mille passagers étaient attendus ce vendredi, c’est moins que les 76 000 de ce samedi d’il y a deux semaines. Jamais dans son histoire, Cointrin n’avait accueilli autant de monde en une seule journée que ce samedi pris en étau entre les vacances genevoises et vaudoises. Chaque année plus de gens transitent par cette parcelle, le record d’affluence quotidienne est régulièrement battu.

Jeudi, la piste a été fermée six heures durant. La neige et des températures particulièrement basses ont contraint l’aéroport à dégivrer après avoir déneigé, selon la porte-parole. Ce vendredi, la poudreuse est plus humide, elle s’enlève plus vite. La piste a été fermée de 10 heures à 11 h 41, à en croire les tweets de @GeneveAeroport. Sur le tarmac, le ciel sans couleur se confond avec la neige, celle de l’horizon et celle qui recouvre les sapins qui jouxtent le restaurant le Chef. Dehors, les aéronefs semblent circuler au ralenti. «Une impression due à la neige, indique la porte-parole. Tout est reparti au rythme habituel.» Il est treize heures.

Mais devant les checks-ins, toujours la même inertie. Un contexte qui incite la police à se montrer, leur présence vise à rassurer. Les commerçants des alentours, eux, sont très occupés. Quand ils délaissent leurs écrans, les gens pensent à manger. (24 heures)