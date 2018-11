Cassis: «Nous arrivons au bout des négociations»

Les prochaines semaines s'annoncent décisives dans les négociations pour un éventuel accord-cadre institutionnel entre l'Union européenne (UE) et la Suisse, selon Ignazio Cassis. «Nous arrivons gentiment au bout des négociations. Cela ne signifie pas que nous aurons un accord, mais nous pouvons l'avoir», a souligné le conseiller fédéral.

«Tout ce qui était faisable a été fait», a précisé jeudi le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) devant un millier de personnes réunies par la BCV à Lausanne. «On se parle (avec l'UE), le climat est bon. Mais la mission est difficile. Il y a une alchimie à trouver.»

Ignazio Cassis, qui s'exprimait dans le cadre d'une manifestation sur les prévisions conjoncturelles de la Banque cantonale vaudoise (BCV), a reconnu que le Brexit a considérablement compliqué les pourparlers en créant un «champ de bataille» parallèle.

«Valeur ajoutée»

Le conseiller fédéral est persuadé qu'un accord créerait une «valeur ajoutée» pour les deux parties. Mais il y a toujours «un prix à payer». L'objectif du gouvernement est clair: obtenir la plus grande intégration possible - sachant que la Suisse exporte pour un milliard de francs chaque jour dans la zone UE - en préservant la plus grande indépendance possible.

Une mise à jour des relations avec l'UE s'impose, ne serait-ce que parce que le droit européen évolue. «Sans mise à jour, tôt ou tard se produisent des problèmes, comme on l'a vu avec le pont de Gênes (qui s'est effondré)», a illustré le conseiller fédéral.

«Nous verrons (ce qui arrivera) dans les prochaines semaines», a-t-il dit, sachant que, dès janvier, l'UE entrera en période électorale, avec les élections européennes. La situation, le cas échéant, devrait s'éclaircir avant. (ats/nxp)