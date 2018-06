Des représentants de haut rang de l'ONU sont intervenus pour se plaindre officiellement auprès de la mission suisse aux Nations unies à New York, après les critiques formulées par le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis sur la politique de l'ONU en Palestine, rapportent le «Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung».

Parmi eux figurent la Jordanie et le Liban. Le Département fédéral des affaires étrangères confirme dans les journaux «des contacts après les déclarations du conseiller fédéral Cassis». Il refuse cependant d'en dire plus. Il y a deux semaines, M. Cassis avait décrit l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) comme un «obstacle à la paix» et avait qualifié le retour des réfugiés palestiniens dans un futur Etat palestinien comme un «rêve» irréaliste.

Pour le conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE), M. Cassis a «nui à la réputation de la Suisse» et a compromis la candidature helvétique au Conseil de sécurité de l'ONU, prévue en 2022.