Cassis veut deux femmes élues au Conseil fédéral

Interview Le Matin Dimanche Un an après son entrée en fonction, Ignazio Cassis se confie sur son style provocateur et son vœu de rester aux Affaires étrangères. Et il verrait bien l’élection de deux femmes au gouvernement. Plus...

ABO+ Par Lise bailat et Florent Quiquerez, florent.quiquerez@lematindimanche.ch 03.11.2018