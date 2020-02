Ce diplomate à l’OMC était parti en mission pour tuer

L'affaire semblait impossible à élucider. En avril 2015, un négociant d'armes bulgare, son fils et un manager de l’entreprise ont été admis à l'hôpital de Sofia suite à un grave empoisonnement. Le trafiquant d'armes Emilian Gebrev a frôlé la mort mais a pu être sauvé. L’hypothèse d’une attaque a été privilégiée, mais la police n'a trouvé aucune piste tangible, si bien qu’elle a fini par abandonner l'enquête.

Jusqu’à ce rebondissement, trois ans plus tard, à Salisbury, en Angleterre, lorsque l'agent double russe Sergei Skripal a été empoisonné avec l'agent innervant Novichok. Les Bulgares ont aussitôt relevé des parallèles troublants. L’enquête a été rouverte et les autorités bulgares ont identifié les auteurs présumés: trois agents du renseignement militaire russe GRU. Tous trois sont désormais recherchés sur la «liste rouge» d'Interpol.

Le rôle de la Suisse

Une enquête conjointe du réseau d'investigation «Bellingcat», du média russe «The Insider» et de la cellule enquête de Tamedia montre maintenant que la Suisse a joué un rôle important pour les agents russes, tant dans la préparation de l'attentat à Sofia que par la suite.

Au moins un agent du GRU a voyagé avec un visa Schengen délivré par l'ambassade de Suisse à Moscou, comme le confirme le Ministère public bulgare. Après la tentative d’assassinat à Sofia, un autre coupable présumé a été accrédité comme diplomate russe en Suisse pendant près de deux ans. Afin de préparer et de réaliser l'assassinat, des agents russes se sont rendus en Bulgarie sous les faux noms de Sergueï Fedotov, Vladimir Pavlov et Georgy Gorchkov. Comme leur victime a survécu à la première attaque au printemps 2015, ils sont revenus en été. Une fois de plus, le trafiquant d'armes Gebrev a montré des signes d'empoisonnement. Il a été sauvé grâce à l'intervention rapide des médecins.

L'«Unité 29155» spécialisée en action violente

Peu de temps après, les traces des Russes ont été perdues. Mais au moins deux d'entre eux réapparaissent en Suisse: l'homme dont le nom de couverture est Sergei Fedotov s’est rendu cinq fois dans notre pays, entre Genève et Lausanne, en tant que touriste. Il y a rencontré deux autres agents du GRU qui ont ensuite perpétré l'attaque au poison sur Sergei Skripal à Salisbury. Fedotov a probablement dirigé la tentative d'assassinat depuis Londres. Son vrai nom est Denis Sergeev et il a reçu la plus haute décoration militaire russe en tant qu'officier des Spetsnaz, les forces spéciales du GRU.

Un deuxième participant aux attentats en Bulgarie s'est ensuite complètement installé en Suisse: Georgy Gorchkov a été accrédité comme diplomate russe à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à Genève, dès janvier 2017, sous son vrai nom Egor Gordienko. Selon les recherches de Bellingcat, Sergeev et Gordienko appartiennent tous deux à l'«Unité 29155», une unité spéciale du GRU dont la tâche principale est l'action violente. Le meurtre de soi-disant «extrémistes» à l'étranger a été légalisé par le Parlement russe en 2006 au moyen d'une loi spécifique. Le New York Times décrit l'«Unité 29155» comme une «unité secrète destinée à déstabiliser l'Europe».

Gordienko est âgé de 41 ans et a également une formation militaire. Il semblerait qu'il ait participé à des opérations russes en Crimée en 2014. Le 27 janvier 2017, l'agent du GRU a été accrédité comme troisième secrétaire de la mission russe auprès de l'OMC à Genève. Ceci nous a été confirmé par écrit à la fois par l'OMC et par le Département suisse des affaires étrangères (DFAE). «Nous n'avons aucune information sur la personne que vous avez mentionnée», affirme toutefois Daria Rudakova, porte-parole de la mission russe à Genève.

Un diplomate fantôme?

Comment serait-il possible que Gordienko ait travaillé comme diplomate russe à l'OMC pendant près de deux ans à l'insu de la mission russe? Daria Rudakova n’a pas répondu à cette question.

Egor Gordienko

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a reconstitué avec beaucoup d'efforts les mouvements d’agents russes dans l’Arc lémanique ces derniers mois, mais refuse d’en dire davantage. Le DFAE, de son côté, affirme n’avoir pas eu connaissance d’une quelconque activité de Gordienko «en relation avec le GRU». Et l'OMC, enfin, assure qu'elle n'avait pas connaissance des autres activités de Gordienko. Les États membres sont libres «d’enregistrer qui bon leur semble».

Retraite en Russie

En fait, Gordienko devait rester à Genève pour quatre ans, avec une accréditation valable jusqu'en 2020. Il s’était installé dans un immeuble tout neuf au chemin de la Fontaine à Nyon, avait emmené sa famille avec lui, participait à la vie sociale, comme par exemple à la traditionnelle course d'Antigel en janvier 2018, et s'était déjà inscrit à la course de l'Escalade, en décembre de la même année. Mais finalement, il n’était pas au départ de cette dernière. Début octobre 2018, il s'est envolé pour Moscou et n'est jamais revenu. Son billet de retour Moscou-Genève est resté inutilisé. Un peu plus tard, sa famille l'a suivi en Russie. Juste avant que les Gordienko ne quittent Genève, Bellingcat avait pour la première fois révélé les noms des assassins présumés au Novichok à Salisbury. Peut-être l'agent craignait-il d'être exposé. À l'époque où Gordienko vivait et travaillait en Suisse, les trois agents du GRU présumés responsables de l'attaque au Novichok sur Sergei Skripal se sont rendus à plusieurs reprises à Genève. Les données de leurs téléphones portables montrent qu'ils se sont rendus tout près de l'OMC à plusieurs reprises.

Selon les recherches de Bellingcat, Gordienko vit maintenant avec sa famille dans une maison du centre de Moscou, qui est à la disposition des vétérans ayant fait leurs preuves au combat. Alexander Myshkin – l'un des assassins présumés de Salisbury – vit dans le même quartier. Le frère de Gordienko, biochimiste de formation, travaille comme diplomate à l'ambassade de Russie dans la capitale finlandaise Helsinki depuis début 2018.