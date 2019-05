Ce sera bien 18 ans pour un crime d'honneur

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un Kurde de Syrie condamné pour un crime d'honneur commis en 2014 à Kriens (LU). La peine de 18 ans de détention pour assassinat est ainsi définitive.

L'homme avait tué sa femme, à laquelle il était uni par un mariage traditionnel, au moyen d'un couteau en janvier 2014. Selon lui, deux oncles de Syrie l'auraient poussé à commettre ce crime afin de laver l'honneur de la famille. La femme avait quitté son mari et leurs deux enfants pour un autre homme.

Grave culpabilité

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement rendu en août 2018 par le Tribunal cantonal de Lucerne. Il a rejeté l'argument du recourant qui estimait qu'une expertise ethnologique aurait dû être requise afin de comprendre le contexte de l'affaire.

Les juges de Mon Repos se rangent aux côtés de leurs collègues lucernois. Le Kurde était en mesure de s'adapter à l'environnement culturel européen. Avant sa fuite de Syrie, il avait travaillé pour deux sociétés occidentales.

La haute cour n'a pas suivi non plus les critiques émises à l'égard de la sévérité de la peine. Elle approuve les motivations de la justice lucernoise qui a qualifié de grave la culpabilité du condamné. Ce dernier avait tué sa femme alors qu'elle lui rendait visite et que les deux fils se trouvaient dans une pièce adjacente. (arrêt 6B_1186/2018 du 17 avril 2019) (ats/nxp)