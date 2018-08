Centaines de passagers sans bagages à Zurich

C'est le chaos à l'aéroport de Zurich Kloten depuis lundi. De nombreux voyageurs qui sont partis en vacances ont vu leurs bagages rester en rade en Suisse, relate 20 Minuten jeudi. Ce qui oblige bon nombre de passagers à devoir acheter sur leur lieu de vacances vêtements de rechange et autres médicaments. La cause: des problèmes dans le tri des bagages à l'aéroport.

Swissport, dont la hotline croule sous les appels, a confirmé au journal les problèmes: Nous avons enregistré quelque 2000 bagages échoués, a indiqué l'entreprise qui s'est excusée des dérangements.

Panne le 30 juillet déjà

La porte-parole de Swissport, Nathalie Berchtold, a expliqué que des problèmes informatiques étaient apparus dans le système de tri des valises le 30 juillet. Les étiquettes des bagages enregistrés ne pouvaient plus être lues automatiquement, mais seulement manuellement, explique-t-elle.

En plus de cette panne, les conditions météo du week-end dernier seraient aussi en cause. En effet, 19 vols de Swiss à destination ou en partance de Zurich ont dû être annulés. Ce qui s'est traduit par une montagne de valises à réacheminer pour Swissport, a expliqué la porte-parole de la compagnie helvétique.

Depuis, l'aéroport de Kloten et Swissport ont «uni leurs forces» pour rétablir la situation au plus vite. Une quinzaine de vols ont été retardés pour pouvoir charger autant de bagages que possible. Mercredi 1er Août, quelque 500 valises ont pu être triées.

Et pour pouvoir accélérer le mouvement, Swissport a augmenté ses effectifs. Cinq employés ont en outre travaillé toute la nuit de mercredi à jeudi pour résoudre les problèmes. D'autres employés ont été appelés en renfort pour la journée de ce jeudi afin de livrer les bagages aux passagers le plus rapidement possible.

Le problème est donc en passe d'être résolu. Mais quelques centaines de passagers sont encore touchés. Ils devraient toutefois bientôt revoir leurs affaires.

