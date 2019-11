Centre de compétences pour les énergies renouvelables

L'espace Mont-Soleil/Mont-Crosin, sur les hauteurs du Jura bernois, est désormais un centre de compétences en énergies renouvelables unique en son genre dans le canton de Berne. La région pourra ainsi se développer en tenant compte des intérêts de la population et du respect du paysage.

Le président du Conseil exécutif bernois Christoph Ammann et le Conseil du Jura bernois (CJB) ont annoncé jeudi avoir officialisé cette reconnaissance. La gestion de ce centre de compétences a été confiée à Espace découverte Énergie, une association unique en Europe consacrée aux énergies renouvelables.

Meilleure visibilité

La reconnaissance au plan cantonal du centre de compétences va permettre d'améliorer la visibilité du Jura bernois et d'encourager les collaborations, les partages d'expériences et les contacts. Le but est de créer une valeur ajoutée pour la région dans le respect de l'environnement et de favoriser une gestion de l'énergie.

Au-delà d'être une destination touristique, le laboratoire à ciel ouvert de Mont-Soleil et de Mont-Crosin est désormais reconnu comme l'un des plus grands centres de compétences suisses en recherche appliquée dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables, s'est réjoui le Conseil municipal de Saint-Imier (BE). (ats/nxp)