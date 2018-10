Cet octobre a été le plus chaud au sud des Alpes

Le sud des Alpes a enregistré, en Suisse, des températures records depuis le début des mesures en 1864.

A Locarno et Lugano (TI), les températures d'octobre ont dépassé la normale saisonnière d'environ 3,5 degrés. Le nord des Alpes a lui plafonné à 2 degrés au-dessus de la moyenne, la Suisse orientale même à 2,5 degrés, a indiqué mardi SRF Meteo.

Les 30,5 degrés mesurés le 24 octobre à Locarno devraient constituer «une valeur pour l'éternité», estime SRF Meteo. Le nord des Alpes a aussi connu quelques journées estivales, jusqu'à trois à Coire (GR). Mais les records n'ont de loin pas été pulvérisés.

Ensoleillement maximum

La durée d'ensoleillement au nord et à l'est du pays a en revanche été proche du record absolu. Sur le Plateau, le soleil a brillé en moyenne 60% plus longtemps que lors d'un mois d'octobre ordinaire. Les montagnes ont, elles, comptabilisé plus de 200 heures de soleil, sur le Moléson (FR), le Gornergrat (VS) ou le massif appenzellois du Säntis. Au sud des Alpes, le surplus d'ensoleillement n'a atteint «que» 10 à 20%.

Bien qu'il ait abondamment plu à la fin du mois, les précipitations en Suisse romande n'ont atteint que 20 à 30% de la moyenne d'un mois d'octobre ordinaire. A Savognin (GR) par contre, il a plu 330% plus que d'habitude.

Selon SRF Meteo, la douceur devrait revenir début novembre. Mais la pluie devrait continuer au sud. (ats/nxp)