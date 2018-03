Chaîne humaine à Sion pour les Jeux 2026

Un millier de personnes ont formé dimanche matin une chaîne humaine entre les châteaux de Valère et de Tourbillon, sur les hauts de Sion. Une action en faveur de la candidature aux JO d'hiver de 2026.

Sous un ciel nuageux, les quelque mille personnes se sont retrouvées sur la place Jean Zermatten, dans la vieille ville de Sion. Coiffées d'un bonnet rouge et blanc, elles ont gravi les sentiers et formé une chaîne humaine de 800 mètres entre les châteaux de Valère et de Tourbillon qui dominent le chef-lieu valaisan.

Filmé par des drones

«Nous avons invité environ 150 associations sportives à prendre part à ce rassemblement», a indiqué Nicolas Pillet, chef de projet du comité de campagne en faveur de Sion 2026. Les organisateurs attendaient aussi des représentants des milieux politique, économique et culturel.

Le but était de montrer un Valais mobilisé pour la candidature de Sion aux JO d'hiver 2026. Des participants en bonnets rouges et blancs ont aussi formé un «oui» sur la place. Le rassemblement a été filmé par des drones et animé par des cors des Alpes et des trompettes. Nicolas Pillet n'indique pas le coût de l'opération mais souligne qu'il a été entièrement couvert par des sponsors. (ats/nxp)