«Chemnitz n’est pas un village de nazis»

Chemnitz est en fusion. Il y a dix jours, un Allemand de 35 ans y a été tué à coups de couteau. La justice a arrêté deux requérants d’asile. Et depuis, cette ville de Saxe en Allemagne est érigée en rempart contre la politique migratoire pour les uns, en symbole du retour de la peste brune pour les autres. Ce week-end, les deux camps ont défilé dans les rues, totalisant près de 8000 manifestants dans une ambiance tendue, sous le regard de toute l’Europe. Dans la foule, Roger Köppel, conseiller national zurichois de l’UDC et rédacteur en chef de la «Weltwoche». Toujours sur place lundi, il décrit une réalité plus nuancée, s’appuyant sur ses thèmes politiques favoris, comme la déconnexion des élites de la base du peuple et la manipulation de l’opinion par les médias. Interview.

Roger Köppel, vous avez été vu avec les manifestants de l’AfD samedi à Chemnitz. Pourquoi y être allé?

Je m’y suis rendu en tant que journaliste et pas comme conseiller national. Je voulais voir quelle était la réalité, m’informer sur place. Je ne me suis d’ailleurs pas rendu uniquement dans la manifestation de l’AfD mais également dans l’autre camp.

Dans les rangs de l’extrême droite, vous avez été accueilli par un slogan: «Les Suisses ont tout compris». N’est-ce pas une allusion politique?

À part un policier qui m’a parlé de la politique d’asile en Suisse, les manifestants faisaient surtout référence au traitement médiatique de ce qui se passe à Chemnitz. Ils s’adressaient à moi comme journaliste suisse (ndlr: Roger Köppel a été rédacteur en chef du quotidien «Die Welt» et est fréquemment invité des médias allemands). Car depuis des jours, les médias comparent cette ville à un village de nazis, alors que je n’ai rien vu de tout cela. On évoque des «chasses» aux étrangers, mais personne ne m’a confirmé cette diabolisation.

Des néonazis étaient pourtant bel et bien présents.

C’est un fait, mais c’est une toute petite partie, sans doute moins de 10%. Tout comme une part minime de marxistes-léninistes a manifesté dans l’autre camp. Des deux côtés, des personnes ne devaient pas être là et ne représentent pas la majorité des manifestants. Il y a une hystérie et une totale démesure à ce sujet.

Vraiment? Il y a tout de même eu plusieurs dérapages.

Sans doute, mais je pense que la population de Chemnitz essaie de faire passer un message plus fondamental; la totale rupture de confiance avec les élites de Berlin. Ce que j’ai surtout vu, ce sont des pères de famille, des artisans et des entrepreneurs qui déploraient qu’on leur colle une étiquette de nazis sur le dos plutôt que d’entendre leur cri d’alarme face à la politique migratoire. Beaucoup de gens m’ont ainsi confié se sentir comme au temps de l’Allemagne de l’Est, quand le mur était encore debout: totalement abandonnés à leur cause. (24 heures)