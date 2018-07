Chute mortelle d'un alpiniste près de Klosters

Fait divers Un alpiniste a perdu la vie alors qu'il gravissait le Lagginhorn, sur la commune de Saas-Grund (VS). Son corps a été retrouvé samedi en fin d'après-midi. Plus...

Grindelwald Un alpiniste est décédé jeudi matin près de Grindelwald lors de la descente du Schreckhorn (4078 mètres). Sa partenaire de cordée n'a pas été blessée. Plus...

Zermatt (VS) Un guide de montagne avait découvert la dépouille d'un alpiniste au Cervin, samedi. On en sait davantage sur la victime. Plus...