Cinq candidats évalués jusqu’à fin juin

Cinq avions de combat sont en lice pour remplacer les Tiger et les F/A-18 de l’armée suisse. Quatre jours de tests sont prévus pour chacun, selon l’ordre alphabétique. L’Eurofighter d’Airbus était le premier sur la sellette, dès le 11 avril. La phase de sélection du F/A-18 Super Hornet de Boeing a débuté le 29 avril. Le Rafale de Dassault suivra dès le 20 mai, puis le F-35A de Lockheed-Martin le 6 juin et enfin le Gripen E de Saab à partir du 24 juin.

Pour chaque avion, Armasuisse a prévu un après-midi aux spotters et autres citoyens intéressés pour approcher l’avion respectif à l’intérieur de l’aérodrome militaire. Les places sont toutefois limitées et l’attrait du public et surtout des photographes est grand. «C’est un peu comme le Paléo pour s’inscrire, il faut être connecté au moment où les places sont ouvertes», commente un spotter. Armasuisse précise aussi sur son site qu’«il ne s’agit pas d’un meeting aérien. Aucune manœuvre supplémentaire, des loopings par exemple, ne sera présentée.»

Les essais incluent huit missions comportant des tâches spécifiques. Effectuées par un ou deux avions de combat, parfois en en solo par un pilote étranger pour le F-35A et le Gripen E qui sont des monoplaces et sinon en présence d’un ingénieur helvétique, ces missions consisteront en 17 décollages et atterrissages. Elles seront axées sur les aspects opérationnels, les aspects techniques et les caractéristiques particulières.

«L’objectif n’est pas de sélectionner le meilleur avion, mais le meilleur pour la Suisse», avait présenté Christian Catrina, délégué du Conseil fédéral pour ce dossier, lors de sa présentation. La taille de la future flotte n’est pas encore déterminée, même si les prévisions oscillent entre 30 et 40 avions de combat. Le Conseil fédéral fera son choix à fin 2020, début 2021 et la facture totale sera de l’ordre de 8 milliards de francs, y compris la défense sol-air. La population suisse se prononcera sur cette acquisition, mais pourrait ne voter que sur l’achat des avions, pour un montant estimé de 6 milliards de francs. (24 heures)