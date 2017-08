Cinq universités suisses dans le top 100 mondial

Très attendu, le célèbre classement de Shanghai – le top 500 des meilleures universités du monde – a livré ses résultats. Premier constat: les très bons scores des universités suisses.

Au 4e rang

Les Ecoles polytechniques de Zurich (19e) et de Lausanne (76e) et les Universités de Zurich (58e), de Genève (60e) et de Bâle (95e) sont les fleurons des hautes écoles suisses en se classant dans le top 100.

En comparaison mondiale, la Suisse se positionne au 4e rang après l’Australie (6), le Royaume-Uni (9) et les Etats-Unis (48).

La meilleure place pour une institution helvétique revient à l’Ecole polytechnique de Zurich, qui pointe à la 19e position grâce, notamment, à ses 21 Prix Nobel.

Satisfaction pour l’EPFL

La palme de la progression revient à l’Ecole polytechnique de Lausanne (EPFL), 76e, qui gagne seize places dans le classement: «C’est une magnifique performance que de figurer dans ce classement, souligne Florence Renggli, porte-parole de l’EPFL. Cela montre que notre vision d’excellence scientifique est porteuse même si l’EPFL ne fait pas la chasse aux classements et ne modifiera pas ses stratégies académiques pour gagner quelques places.»

Entre 2016 et 2017, les huit universités suisses présentes dans le top 500 se sont plus ou moins maintenues au même niveau.

Un podium anglophone

Au-dessus de la mêlée, les habitués du haut du panier sont au rendez-vous: les Universités de Harvard, de Stanford et de Cambridge se positionnent respectivement à la 1re, 2e et 3e places.

Un podium qui n’a quasi pas évolué depuis la première publication du classement. En effet, Harvard trône à la première place depuis quinze ans.

Un classement réputé

Réalisé depuis 2003, le classement de Shanghai est une référence dans l’évaluation et la classification des meilleures universités du monde.

Chaque année, il évalue plus de 1000 institutions. Parmi les différents critères, les Prix Nobel comptent pour 30%. D’autres indicateurs s’intéressent notamment à la qualité et au nombre de publications dans des revues spécialisées.

On dénombre plusieurs classements qui appliquent différents critères dont le choix est régulièrement controversé dans le domaine académique. Par exemple, le Nature Index Innovation classe l’Université de Genève à la première place des meilleures universités suisses. Pour ce classement, les critères principaux sont l’innovation et le transfert de technologie ainsi que le nombre de brevets. (24 heures)