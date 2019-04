Clash entre un officier et un conseiller national PLR

«En Suisse, contrairement à d’autres États, notre armée n’est pas le suppôt d’un gouvernement, mais au service du peuple dans l’intérêt du pays et de sa population.» Cette déclaration publiée ce week-end par Roger Haupt, président de la Société des officiers du Valais romand, sur la page Facebook de Benoît Genecand, n’en finit pas de faire polémique.

«Je suis tombé de ma chaise en lisant cela, a réagi dimanche soir le conseiller national PLR genevois, interrogé par Rhône FM. Si les cadres de l’armée n’ont plus besoin du politique, on rentre dans un État où il y a un lien direct entre la population et les militaires. Ces pays on les connaît, c’est la dictature militaire.»

«Incompréhensible»

Les mots sont forts, à l’image de ceux qui résonnent durant toute cette campagne en vue de la votation du 19 mai sur les armes. Car en liant la sauvegarde des traditions suisses à un pseudo «diktat» de l’UE, les opposants à la loi ont réussi à faire de cet objet un cocktail explosif…

Car la déclaration de Roger Haupt ne tombe pas de nulle part. Il s’agissait d’une réponse à une critique virulente de Benoît Genecand contre la Société suisse des officiers (SSO) qui rejettent la modification de la loi en votation le 19 mai prochain, alors que le Conseil fédéral la soutient. L'élu PLR parle d’un comportement «incompréhensible», comparable à de la «sédition». «Je suis très surpris de la gentillesse du Conseil fédéral face à la perte de compas de la part de ceux qui ont l’honneur de défendre notre pays. Les Français appellent leur armée la grande muette: pour une fois j’envie nos voisins.»

Viola Amherd interpellée

Sur les ondes de la radio valaisanne, Roger Haupt a persisté dans ces déclarations. «Oui, la SSO incite à refuser cette loi. Nous avons un devoir d’être critique par rapport à nos dirigeants.» Et il n’estime pas qu’un militaire doit avoir un devoir de réserve. «Ce n’est pas parce qu’on est officier qu’on n’a pas le droit de donner notre avis. Sinon il faut nous supprimer notre droit de vote.»

L’affaire ne devrait pas en rester là, Benoît Genecand a bien l’intention d’interpeller le Conseil fédéral, par le biais de la ministre de la Défense, Viola Amherd. Contacté, son département n’était pas encore au courant de la polémique, mais il précise ceci: «Les officiers généraux de l’armée Suisse soutiennent de manière officielle la position du Conseil fédéral et du parlement qui est claire: la révision partielle de la loi est une contribution à la lutte contre l’utilisation abusive des armes. Pour les soldats, la révision de la loi ne change rien. La Société suisse des officiers (SSO) est une association […] indépendante. Ses buts sont de représenter les officiers et leurs intérêts dans le cadre de la politique de sécurité suisse. Elle ne reçoit aucune subvention fédérale, mais se finance entièrement par les cotisations des membres et de dons. De ce fait, la SSO est libre de définir et de défendre sa politique et ses positions, selon les processus démocratiques de la Suisse.»

«Un citoyen comme un autre»

Reste cette question: un gradé doit-il toutefois avoir un devoir de réserve? «C’est une question vieille comme le monde», rétorque sous couvert d’anonymat un membre de la SSO. Sur le fond, il est d’accord avec les déclarations de Roger Haupt. «Un officier de milice est un citoyen comme un autre, il a le droit de s’exprimer.» Mais sur la forme, il admet que les mots choisis – qui engagent toute l’association – auraient pu être «plus respectueux» des institutions. Une critique qu'il adresse aussi à Benoît Genecand. (24 heures)