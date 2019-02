Claude Nicollier: «J'ai accepté ce mandat par sens de la responsabilité»

La conseillère fédérale Viola Amherd a chargé Claude Nicollier de se pencher sur le plan à 8 milliards de francs destiné à renouveler la défense aérienne suisse. L’astrophysicien vaudois, 74 ans, remettra d’ici à la fin avril à la conseillère fédérale une analyse externe et indépendante sur l’acquisition des nouveaux jets de combat et du système de défense sol-air, a communiqué lundi le Département de la défense (DDPS).

«Neutre et ouvert»

«J'ai accepté ce mandat par sens de la responsabilité, nous explique l'intéressé, joint par téléphone en fin d'après-midi. J'estime avoir une bonne connaissance de la situation.» Ancien pilote militaire de milice, Claude Nicollier a servi dans les Forces aériennes suisses de 1966 à 2004, sur les avions Venom, Hawker Hunter et F-5E Tiger. Le futur astronaute a aussi été pilote sur DC-9 auprès de la compagnie SWISSAIR pendant trois ans, de 1974 à 1976, souligne le DDPS. Mais le grand public le connaît surtout pour ses quatre missions dans l'espace, entre 1992 et 1999, au cours desquelles il a passé plus de 1000 heures en orbite.

S'agissant des avions de combat destinés à remplacer les actuels FA-18, Claude Nicollier nous dit être «à la fois neutre et ouvert» sur la question. «Je ne suis associé à aucun constructeur, ni à aucun parti politique», souligne-t-il. En 2014, il avait soutenu - dans une interview accordée à «Bilan» - l’achat de l’avion suédois Gripen, finalement refusé dans les urnes. Interrogé lundi à ce sujet, il ne souhaite pas y revenir.

Pour une œuvre de bienfaisance

Le célèbre astrophysicien vaudois est désormais professeur honoraire à l'Ecole polytechnique fédérales de Lausanne (EPFL), où il donne un cours au niveau Master intitulé «Space Mission Design and Operations». Dans son communiqué, le DDPS loue son «vaste réseau dans le monde aéronautique et scientifique tant en suisse et qu'à l'étranger».

Claude Nicollier mènera l'analyse confiée par Viola Amherd en parallèle à ses activités à l'EPFL. «Très attaché au principe de la milice», il versera ses honoraires à une œuvre de bienfaisance qui reste à déterminer. (24 heures)