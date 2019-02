Claude Nicollier va conseiller Viola Amherd

Il y a une dizaine de jours, Viola Amherd avait annoncé qu'elle voulait en savoir plus sur le projet à huit milliards de francs pour la défense aérienne (avions de combat, défense sol-air). La conseillère fédérale souhaitait obtenir un deuxième avis, externe et indépendant, sur le rapport d'experts de mai 2017. On connaît désormais qui sera chargé de ce mandat: il s'agit de Claude Nicollier.

L'astrophysicien et astronaute vaudois a accepté le mandat proposé par la cheffe du Département de la défense (DDPS), a fait savoir celui-ci dans un communiqué lundi. Mais Claude Nicollier rapportera exclusivement son avis à Viola Amherd et n'accordera aucune interview aux médias ou au public pendant toute la durée des travaux, précise le département. Il devra rendre son rapport d'ici fin avril.

Ancien pilote

Claude Nicollier, 74 ans, saura de quoi il parle. En effet, il a lui-même été pilote militaire, pilote de ligne et pilote d'essais. Il a servi dans les forces aériennes suisses de 1966 à 2004, sur avions Venom, Hawker Hunter et F-5E Tiger, indique le DDPS. Il a aussi été pilote sur DC-9 chez Swissait pendant 3 ans, de 1974 à 1976.

C'est ensuite qu'il a rejoint la NASA à Houston et qu'il a effectué des missions dans l'espace pour la NASA entre 1992 et 1999. Lors de sa dernière mission, C'est lui qui avait effectué une sortie extravéhiculaire de plus de 8 heures pour effectuer des travaux de maintenance du télescope spatial Hubble. Actuellement membre du « Swiss Space Center » à Lausanne, Claude Nicollier est Professeur honoraire à l'EPFL et donne un cours au niveau Master intitulé « Space Mission Design and Operations ».

Le DDPS précise encore que le Vaudois, très attaché au principe de la milice, versera ses honoraires à une œuvre de bienfaisance qui reste encore à déterminer.

(nxp)