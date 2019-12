Colis du Black Friday: nouveau record de La Poste

La Poste a bouclé le «Black Friday» avec un volume de colis acheminés record. Le «Black Friday» et le «Cyber Monday» ont gratifié la Poste de plus de 5,9 millions de colis en l'espace d'une semaine, soit une hausse de 15% par rapport au meilleur chiffre précédent.

«La Suisse entière a été prise d'une véritable fièvre acheteuse vendredi dernier ainsi que le lundi suivant», écrit La Poste sur son site internet. Le record précédent datait de 2018.

Au lieu des quelque 500'000 colis traités habituellement par jour ouvrable, La Poste a distribué quotidiennement en moyenne plus de 800'000 colis pendant la semaine des promotions. Les jours suivant le Black Friday et le Cyber Monday, on a même comptabilisé presque un million de colis, précise le géant jaune. (ats/nxp)