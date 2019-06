Collision entre un tram et un camion: 12 blessés

Une violente collision entre un tram et un camion a fait une douzaine de blessés vendredi matin à Zurich. Plusieurs personnes touchées se trouvent dans un état grave. Le tram a déraillé sous l'effet du choc et a terminé sa course contre un arbre.

L'accident est survenu dans le 3e arrondissement de Zurich, situé au sud-ouest de la ville. Il s'est produit entre les stations Hubertus et Krematorium Sihlfeld, indiquent les transports publics de la ville VBZ.

Plusieurs personnes blessées se trouvent dans un «état critique», selon un porte-parole des VBZ, contacté par Keystone-ATS. Un point de presse permanent est organisé sur place. (ats/nxp)