Collision entre un tram et un camion: 14 blessés

Une violente collision entre un tram et un camion a fait quatorze blessés vendredi matin à Zurich. Le tram a déraillé sous l'effet du choc et a terminé sa course contre le mur d'un cimetière. Le chauffeur du camion a dû être désincarcéré de son véhicule.

Plusieurs personnes ont été légèrement blessées dans le tram. Le chauffeur du camion, âgé de 54 ans, a des blessures de gravité moyenne, a indiqué police municipale zurichoise. Quatorze personnes ont été soignées sur place et sept d'entre elles, dont le chauffeur du camion, ont ensuite été transportées à l'hôpital. Le conducteur du tram est indemne, mais il est en état de choc.

Le chauffeur du camion a été coincé dans sa cabine pendant 45 minutes. Il a ensuite été désincarcéré par les pompiers. Pour le sortir de sa cabine, il a fallu abattre un arbre. L'accident est survenu à 11h29 dans le 3e arrondissement de Zurich, situé au sud-ouest de la ville. Il s'est produit entre les stations Hubertus et Krematorium Sihlfeld, indiquent les transports publics de la ville VBZ.

La cause de l'accident n'est pas encore connue. Des spécialistes de la police et de l'institut de forensique ont commencé leur enquête. La rue dans laquelle l'accident s'est produit est fermée à la circulation, précisé la police. (ats/nxp)