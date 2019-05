Combien dépensez-vous pour manger, vous loger ou vous soigner?

Mais où diable l’argent passe-t-il chaque mois? Cette question préoccupe à titre individuel. Elle intéresse aussi les statisticiens qui décortiquent nos «carnets du lait» depuis dix-neuf ans dans le cadre de l’enquête sur les budgets des ménages (EBM). Leurs recherches montrent qu’en 2016, les ménages suisses ont en moyenne un revenu disponible de 7124 francs par mois. Le gros de leurs dépenses est consacré aux biens et services (5310 francs). Un exemple? Ils consacrent 210 francs en moyenne pour se vêtir et se chausser.

Tous types de ménages confondus, les dépenses les plus importantes sont destinées au logement et à l’énergie (14,7% du revenu brut). Suivent les impôts (11,5% du revenu brut) et les cotisations aux assurances sociales (9,7% environ). Les transports absorbent 7,7%, les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées 6,3%, les primes d’assurance maladie 6,2%, les loisirs et la culture 5,4%, les dépenses de santé 2,4%, les vêtements et les chaussures 2,1%.

En plongeant plus avant dans les tableaux de l’Office fédéral de la statistique (OFS), vous apprendrez que près de 1% du revenu brut des ménages est consacré au pain et aux produits céréaliers, 1,3% à la viande, contre 0,6% aux fruits, 0,8% aux légumes, 1% aux boissons alcoolisées et tabac ou encore 0,3% aux journaux, revues et périodiques. Et une fois toutes les dépenses assurées, 15,5% du revenu peuvent être alloués aux économies.

Ces moyennes cachent des réalités bien différentes. D’abord, les ménages n’ont pas tous la même taille. En moyenne, ils sont composés de 2,2 personnes en 2016. Mais on trouve des personnes seules, des couples, des familles avec deux adultes apportant des revenus ou des retraités. Ensuite, il y a des écarts de richesse, avec 59% des ménages qui ont un revenu disponible inférieur à la moyenne de 7124 francs.

Prenons l’exemple des primes de l’assurance maladie de base. Durant la période 2012-2014 (ces chiffres ne sont pas disponibles pour l’année 2016), ce poste représente 2,2% du revenu brut des personnes seules jusqu’à 65 ans appartenant aux 20% des ménages les plus aisés. À l’inverse, les couples de plus de 65 ans appartenant aux 20% les moins riches y consacrent plus de 17,4% de leur revenu brut.

L’évolution des dépenses des ménages au fil du temps révèle beaucoup de notre société. En 1945, 35,8% de l’ensemble des dépenses étaient destinés aux produits alimentaires et aux boissons non alcoolisées, contre 7% en 2016 (on ne parle pas ici d’un pourcentage du revenu brut comme ci-dessus). La part allouée aux transports est passée de 2,2% à 8,5%… Celle consacrée au logement est restée plus stable (de 18,5% à 16,2%). Deux cent cinquante ménages participent chaque mois depuis l’an 2000 à l’enquête sur les budgets des ménages. Ils inscrivent durant trente jours leurs dépenses et leurs revenus, avec l’aide d’un spécialiste. Ces informations sont notamment utilisées pour établir la pondération du panier type utilisé pour le calcul de l’indice des prix à la consommation. Ce dernier permet à son tour d’établir le taux de renchérissement - un indicateur qui joue notamment un rôle important dans les négociations salariales annuelles. (24 heures)