Combien faut-il payer pour mourir? Dignitas fait face aux juges

En juin 2010, une mère et sa fille se sont rendues en Suisse pour mourir ensemble, dans les locaux zurichois de Dignitas. Ces deux Allemandes ont versé près de 10 000 francs chacune à l’association d’aide au suicide. Trop? Ce vendredi, le Tribunal de district d’Uster (ZH) aura à trancher cette question sensible. Le controversé Ludwig Minelli, 85 ans, fait face aux juges. Il est soupçonné d’avoir cherché à s’enrichir dans trois cas dans ses fonctions de secrétaire général de Dignitas.

Le Code pénal autorise en effet l’assistance au suicide à condition qu’elle ne soit pas motivée par un «mobile égoïste». Or, le parquet estime que Ludwig Minelli a facturé des honoraires «grossièrement» excessifs à cette mère et à sa fille, âgées de 84 et 55 ans au moment de leur mort volontaire. Chacune aurait déboursé près du double de la valeur du service.

Cendres jetées dans le lac

La Cour se prononcera également sur un autre cas, qui remonte à 2003. En juillet de cette année-là, Dignitas a accompagné vers la mort une octogénaire allemande souffrant notamment de polyarthrite. La candidate au suicide assisté a versé un peu plus de 100'000 francs à l’organisation, à qui la procédure n’aurait coûté que près de 6000 francs, selon l’acte d’accusation. Le Ministère public retient encore comme élément à charge les économies que Ludwig Minelli aurait cherché à faire en jetant dans le lac de Zurich l’urne funéraire de la défunte. Celle-ci avait exprimé le souhait d’être enterrée avec son époux en Allemagne.

Le Ministère public zurichois estime que les sommes perçues servaient le «combat» idéologique du prévenu pour une légalisation mondiale de l’aide au suicide. Il requiert 360 jours-amendes à 180 francs et une amende de 7500 francs contre le prévenu. On est loin de la peine maximale de 5 ans de prison que permet la loi, mais le parquet espère faire de cette affaire un cas d’école. Ludwig Minelli réfute tous les reproches. Hasard du calendrier, Dignitas fêtait jeudi son 20e anniversaire. Ancien journaliste reconverti sur le tard en avocat, le Zurichois était membre d’Exit Suisse alémanique, avant de claquer la porte sur fond de querelles internes. En 1998, il fonde Dignitas qui, contrairement à Exit, accepte d’accompagner sur sol suisse des personnes résidant à l’étranger. Ludwig Minelli se voit rapidement accusé de favoriser un «tourisme de la mort». S’il n’a jamais été condamné pour une affaire de suicide assisté, il se trouve dans le collimateur des autorités depuis des années.

Pratiques controversées

Dans le canton de Zurich, les pratiques de Dignitas ont suscité de vives polémiques. Notamment lorsque, privé de locaux en raison d’oppositions de voisins, l’organisation administre la potion létale dans une fourgonnette. Ou lorsque ses membres trouvent la mort par asphyxie, la tête recouverte d’un sac plastique rempli d’hélium. Ses détracteurs accusent Ludwig Minelli de ne penser qu’à son enrichissement personnel. L’association est aussi critiquée pour son opacité. Dignitas ne publie pas ses comptes. Elle communique cependant avoir accompagné vers la mort 222 personnes en 2017, un chiffre stable. L’organisation compte 8400 membres, essentiellement des étrangers. Dans sa brochure, elle chiffre entre 7500 et 10'500 francs le montant total pour un suicide assisté. En comparaison, Eternal Spirit dit facturer 4000 francs à ses membres suisses et 10 000 francs pour ceux vivant en dehors du pays. En 2015, le parquet bâlois avait ouvert une enquête sur l’organisation, soupçonnée de gonfler ses prix. Il avait fini par «clairement rejeter» ces accusations et n’a pas déposé de plainte.

Chez Exit, les cotisations permettent de couvrir les frais. L’association romande compte plus de 26'000 membres. L’assistance au suicide est donc gratuite pour les personnes ayant rejoint l’association depuis au moins une année. Les autres doivent participer à hauteur de 350 francs. Exit Suisse alémanique suit le même principe mais fixe un seuil de 3 ans. En dessous de cette limite, une personne doit payer entre 1100 et 3700 francs. (24 heures)