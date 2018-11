Comment Appel citoyen a bousculé la Constituante

«Pour le Valais, le temps d’un grand changement est venu.» Ainsi parlait Jean Zermatten en juillet 2016, au moment où son comité d’initiative déposait près de 8000 signatures à Sion. Objectif: dépoussiérer la Constitution cantonale de 1907. Et confier cette tâche à une assemblée constituante plutôt qu’au Grand Conseil. L’ancien président du Tribunal cantonal des mineurs, figure populaire et respectée du Vieux-Pays, a réussi son pari. Non seulement les citoyens ont approuvé la démarche dans les urnes au printemps dernier, mais ils ont fait un triomphe au mouvement apolitique qu’il a lancé pour l’occasion. Appel citoyen est sorti grand vainqueur de l’élection organisée dimanche.

Avec seize élus sur 130 sièges en jeu, la nouvelle formation a largement dépassé ses propres attentes. Première de classe dans la capitale, elle s’est hissée au 2e rang dans le district de Sion, avec près de 22% des suffrages, juste derrière la liste du PDC. Un succès qui doit sans doute beaucoup à Jean Zermatten, la locomotive d’Appel citoyen. «Mais cela a fonctionné dans tous les districts, se réjouit Johan Rochel, le cofondateur du mouvement. Nous voulions offrir la possibilité à tout un chacun de se présenter sur une liste non partisane, pour compléter et enrichir le jeu des partis en place. Ce message a bien passé.»

Les candidats d’Appel citoyen ont fait campagne en s’appuyant sur des valeurs telles que liberté, respect, cohésion, ouverture, justice, développement durable et innovation. Rien de très original, aux yeux des dirigeants des formations historiques. Ces dernières devront néanmoins faire de la place aux petits nouveaux sur les bancs de l’assemblée constituante, qui se réunira dès le 17 décembre à Sion. Beau joueur, le président du PDC du Valais romand, Serge Métrailler, salue cette entrée fracassante. Son homologue du PS, Barbara Lanthemann, admet qu’Appel citoyen «a fait souffler un vent nouveau et a sans doute séduit des électeurs lassés des partis traditionnels et des affaires politiques dans et hors du canton».

La sœur de Freysinger élue

Au total, pas moins de 646 candidats étaient en lice, issus de tout le canton. La grande majorité n’affichait aucune expérience politique. Parmi les élus figurent plusieurs têtes connues. À commencer par Johan Rochel lui-même, docteur en droit, philosophe et vice-président du forum de politique étrangère Foraus. Il côtoiera notamment, sous la bannière d’Appel citoyen, le journaliste Jean Bonnard, ancien rédacteur en chef du «Nouvelliste».

Le psychologue Philip Jaffé, lui, a été élu sous les couleurs libérales-radicales, aux côtés de l’historien Philippe Bender et d’une certaine Ruth Stalder, sœur de l’ex-conseiller d’État UDC Oskar Freysinger. En revanche, Pierre-Alain Raemy, commandant de la police lausannoise, domicilié à Savièse, a échoué sur une des listes du PLR.

«Fraîcheur et créativité»

Cyrille Fauchère, actuel président de l’UDC du Valais romand, fera partie de la Constituante. C’est aussi le cas, au PDC, de Florence Carron Darbellay, présidente de Martigny-Croix et épouse du conseiller d’État Christophe Darbellay. À gauche, le porte-parole du Parti socialiste suisse, Gaël Bourgeois, a passé la rampe. Au contraire du sociologue Gabriel Bender, recalé dans sa circonscription de Martigny.

Quatre ans de travail seront nécessaires à la révision complète de la Constitution valaisanne. «Nous allons essayer de faire preuve de créativité et de fraîcheur, déjà dans la méthode de travail, promet Johan Rochel. Cette Constituante ne doit pas être un Grand Conseil bis.» (24 heures)