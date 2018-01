Comment des médicaments périmés ont été vendus aux hôpitaux suisses

Le CHUV, les HUG, l’Hôpital de Berne, de Bâle ou encore de Bellinzone. Tous ont reçu des flacons d’un anticancéreux dont la date de péremption avait été frauduleusement prolongée, provoquant une diminution du dosage du médicament, comme le révélait la dernière édition du Matin Dimanche. Ces traitements moins efficaces représentent une mise en danger concrète de la santé des patients, selon Swissmedic, l’Autorité de surveillance du marché des médicaments.

Comment est-il possible que ces flacons de Thiotépa aient été administrés à des patients de grands hôpitaux suisses, et cela alors que l’entreprise, Alkopharma, n’avait pas d’autorisation de mise sur le marché en Suisse? Cette affaire exceptionnelle est révélatrice des failles du système. Alkopharma, c’est l’histoire d’un responsable technique «polichinelle», d’employés au statut de réfugiés et d’hôpitaux qui n’ont pas vérifié les autorisations de vente du produit.

1. Le responsable technique

Il est le pilier du système pharmaceutique suisse, personnellement responsable de la qualité des médicaments mis sur le marché par son entreprise. Lors de ses contrôles réguliers, Swissmedic s’assure que ce personnage central possède les compétences adéquates et a mis en place un processus de fabrication correct.

Dans le cas d’Alkopharma, le premier responsable technique était engagé sur appel pour quelque 500 francs par mois. À plusieurs reprises, des médicaments ont été libérés sans son accord. Il a été condamné à une amende importante pour n’avoir pas rempli son mandat de surveillance. «Quelle était votre position dans la hiérarchie d’Alkopharma?» ont demandé les enquêteurs de Swissmedic au responsable technique. «Polichinelle, a-t-il répondu. Je n’étais pas là, je reconnais avoir été responsable technique mais sans pouvoir l’être, vu que je n’avais pas accès aux informations.»

La seconde responsable engagée par l’entreprise était jeune et peu expérimentée. Dans un climat d’entreprise particulier, avec de fortes pressions de la part de la responsable du site, elle n’a pas non plus accompli sa mission.

Une autre employée, qui avait pour tâche de conditionner et étiqueter des médicaments, de charger et décharger les palettes, ou encore de préparer les commandes, a été interrogée par les enquêteurs: «J’ai travaillé chez Alko entre le 23 février 2006 et le 30 août 2011. J’avais le statut de réfugiée et je devais trouver du travail pour avoir des papiers, leur a-t-elle déclaré. En janvier ou février 2011, on a retiré les étiquettes des flacons de Thiotépa. (…) On les a nettoyés et laissés dans la chambre froide pour les étiqueter plus tard», raconte-t-elle.

2. Les contrôles de Swissmedic

Tous les deux ans, l’Autorité de surveillance des médicaments se rend dans les entreprises pour une inspection. «Cela consiste à vérifier si le système mis en place par l’entreprise permet de garantir son bon fonctionnement, c’est-à-dire si son responsable technique dispose des compétences adéquates, si la description du processus de fabrication est conforme à nos attentes, s’il existe un système qualité. Mais nous ne réalisons pas d’audit qui consisterait à vérifier si les personnes font ce qu’elles disent faire», explique Olivier Flechtner, en charge de l’enquête sur Alkopharma chez Swissmedic.

L’Autorité de surveillance des médicaments réalise aussi des prélèvements de médicaments sur le marché pour en analyser la composition. Mais en l’occurrence, puisque le médicament de cette entreprise ne disposait pas d’autorisation de vente en Suisse, il n’a pas été analysé.

3. Les hôpitaux trompés

Après avoir écoulé des flacons falsifiés en France, Alkopharma en a écoulé aussi en Suisse afin d’écluser les stocks qui s’accumulaient. Les enquêteurs de Swissmedic ont retrouvé un e-mail envoyé par la responsable d’Alkopharma à l’Hôpital de l’île à Berne. «Je vous confirme que c’est bien notre laboratoire qui est le titulaire de l’AMM pour la spécialité Thiotépa», écrit-elle à l’hôpital. Mais ce qu’elle dit est faux puisque son autorisation de mise sur le marché (AMM) n’est valable qu’en France.

Or, les pharmaciens des hôpitaux suisses n’ont pas toujours l’habitude de vérifier systématiquement si les entreprises sont bien au bénéfice des autorisations nécessaires. Auraient-ils dû procéder à des vérifications et ainsi éviter de recevoir ce produit périmé? Pour Swissmedic, les obligations légales liées la réception des médicaments sont du ressort des cantons et notamment des pharmaciens cantonaux, mais la situation est assez confuse.

L’Hôpital de Berne a reçu quelque 1400 flacons de Thiotépa qui ont été administrés à 23 patients dont 15 enfants. «Dans le canton de Berne, le responsable technique de la pharmacie hospitalière doit vérifier si les fournisseurs disposent d’une AMM», explique Samuel Steiner, pharmacien cantonal à Berne. L’Hôpital de l’Île estime qu’il avait le droit d’acheter ces médicaments tandis que Swissmedic maintient que ce n’était pas légal de les acheter auprès de cette entreprise en Suisse.

À Genève, les HUG ont reçu 442 flacons de Thiotépa. Pascal Bonnabry, pharmacien-chef de l’hôpital, reconnaît n’avoir pas procédé à des vérifications des autorisations de l’entreprise. «Ce n’est pas dans notre pratique de faire des vérifications systématiques. Nous achetons des milliers de médicaments différents pour 70 millions de francs par année. Nous faisons des vérifications si nous avons un doute. Vous pouvez m’accuser d’une certaine naïveté mais, en 17 ans de métier, je n’ai jamais eu de problème. Le marché des médicaments est très contrôlé, sécurisé, cadré par Swissmedic. Et une entreprise n’a aucun intérêt à ne pas respecter les règles du jeu.»

Christian Robert, pharmacien cantonal à Genève, répond qu’«il n’existe aucune disposition légale cantonale mentionnant expressément qu’un commerce de détail doit s’approvisionner auprès d’une entreprise autorisée à faire le commerce de gros de médicaments. Dans les faits, je n’ai jamais rencontré de pharmacie commandant des médicaments prêts à l’emploi à des entreprises ne disposant pas d’autorisation d’exploitation.»

4. Liberté économique des pharmas

«Le plus choquant dans cette affaire, c’est qu’il n’y a aucune conséquence pour le patron de la pharma», estime Farshid Sadeghipour, pharmacien-chef du CHUV. La peine du chef de l’entreprise incriminée se limite en effet à une amende alors qu’il avait déjà vécu la suspension de son laboratoire en France au début des années 2000 en raison de la non-conformité des produits mis sur le marché. Après son affaire en Suisse, il a remonté une entreprise en Angleterre, laquelle a aussi enfreint les règles.

«C’est une forme d’impunité, estime Farshid Sadeghipour. En Suisse, on peut acheter une pharmacie sans être pharmacien. Il suffit d’avoir une société privée avec un investisseur. Le système suisse est délétère parce que la santé est considérée comme un commerce alors que c’est une activité qui a d’autres impacts», estime-t-il. Un homme peut donc vendre à plusieurs reprises des médicaments non conformes dans plusieurs pays européens et en Suisse sans que rien ne l’arrête. (24 heures)