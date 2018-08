Comment en vient-on à taper une femme en pleine rue?

Florent Quiquerez et Gabriel Sassoon

Florent Quiquerez et Gabriel Sassoon ABO+

Un groupe de fêtards qui passe à tabac cinq femmes à la sortie d’une boîte de nuit genevoise. Une Thurgovienne agressée par trois hommes alors qu’elle rentre de la Street Parade de Zurich. Ces deux événements survenus en moins de dix jours choquent par leur brutalité. Ils interrogent aussi sur les violences faites aux femmes en plein domaine public.

«Ces cas sont choquants. Mais la problématique est bien réelle depuis un moment déjà. L’espace public n’a jamais été pour les femmes un espace anodin», rappelle le criminologue Martin Killias. Léonore Porchet, députée Verte au Grand Conseil vaudois qui a fait du harcèlement de rue un de ses principaux combats politiques, enchaîne: «La violence contre les femmes est constante et permanente. Ce que montrent ces agressions, c’est qu’il y a un continuum dans la violence. Jusqu’à maintenant on disait: «Ce n’est pas parce qu’un homme siffle une femme dans la rue, qu’il va l’attaquer.» C’est triste, mais les faits prouvent le contraire», ajoute-t-elle.

«Faire taire les femmes»

Il y a un an, le mouvement #metoo avait permis de dénoncer les violences sexistes. Des millions de femmes avaient témoigné. Aujourd’hui, ce chamboulement sociétal n’est peut-être pas sans rapport avec les derniers événements. «Dans le cas genevois, la bagarre semble liée au fait que les femmes ont osé résister, explique la conseillère nationale et criminologue Rebecca Ruiz (PS/VD). #metoo a libéré la parole. Les femmes s’opposent désormais davantage. Face à cette résistance verbale, voire physique, certains hommes adoptent des comportements qu’ils utilisaient jusqu’à maintenant face à d’autres hommes, et n’hésitent pas à user de la violence.»

«L’objectif du harcèlement de rue est que l’agresseur impose son pouvoir sur sa cible. Lorsqu’une femme ose répondre, il se sent humilié dans sa virilité»

Une analyse que partage l’élue Léonore Porchet. «L’objectif du harcèlement de rue est que l’agresseur impose son pouvoir sur sa cible. Lorsqu’une femme ose répondre, il se sent humilié dans sa virilité. Pour la soumettre, il a donc recours à la violence physique. C’est un principe de la société patriarcale de vouloir faire taire les femmes.»

Professeur à l’Université de Lausanne et membre du parti SolidaritéS, Stefanie Prezioso tire d’ailleurs un parallèle avec la violence conjugale. Selon elle, ces agressions suivent la même logique que celle des violences subies par les femmes dans la sphère privée (une femme meurt en Suisse toutes les deux semaines de violences machistes, voire au travail, rappelle-t-elle). Le drame qui s’est joué à Genève «fait craindre que l’espace public ne soit soumis à la loi du plus fort. Or comme le disent les féministes italiennes: les rues libres de violence sont faites par les femmes qui les traversent».

Comment un homme peut-il en arriver à frapper une femme? Anne-Marie von Arx, députée PDC au Grand Conseil genevois et experte dans le domaine de la traite d’êtres humains, donne des éléments. «Ces violences sont une réponse à un sentiment de perte de toute-puissance de la part d’hommes immatures qui ne savent pas comment gérer la frustration.» Et de citer cette vidéo qui a fait cet été le tour d’Internet. On y voit une fille violemment frappée au visage par un homme, devant une terrasse parisienne. Son tort: avoir osé répondre à son harceleur. «C’est une pathologie qui doit être soignée», conclut Anne-Marie von Arx.

La composante du groupe

Selon l’élue, le niveau éducatif joue aussi un rôle dans la propension à se livrer à de tels actes. «Il manque aux agresseurs les valeurs de respect et de considération qui s’apprennent dans la sphère familiale, à l’école, dans des sociétés ou groupes sportifs. Ce n’est pas acceptable que des bandes de garçons s’approprient l’espace public au détriment des femmes. Celles-ci doivent pouvoir aller où elles veulent et quand elles le veulent.»

Rebecca Ruiz complète le tableau en évoquant l’effet de groupe. «Les études ont montré son importance. Il y a des enjeux de pouvoir et d’ego: il s’agit de montrer aux autres qu’on n’a pas peur. Ensuite, il ne faut pas minimiser les effets de l’alcool ou de stupéfiants qui jouent un rôle non négligeable dans le passage à l’acte.» (24 heures)