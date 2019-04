Comment éviter et identifier la maltraitance des aînés?

Une plateforme nationale est lancée ce mardi, qui fournit des conseils en cas de maltraitance des personnes âgées (au numéro de téléphone 0848 00 13 13 ou sur le site vieillessesansviolence.ch). Comment prévenir les dérapages? Et comment agir si on soupçonne de tels problèmes? Les réponses avec trois expertes.

1) Comment choisir un EMS pour ses parents?

«Cette question n’est pas simple car souvent, les choses se font précipitamment et les proches n’ont pas le choix de l’établissement», répond la Professeure Delphine Roulet Schwab, présidente de l’association alter ego, spécialisée dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés. Elle recommande de préparer le terrain en amont avec la personne âgée pour connaître ses préférences et de visiter des établissements avant qu’il y ait urgence.

Selon Claire-Anne Kunzler, consultante senior Droits des clients et éthique clinique à l’Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile (AVASAD), il faut avoir «un coup de coeur relationnel» avec les personnes qui accueilleront le résident. Sophie Lattion, une infirmière dont l’association «prendsaplace» sensibilise des futurs professionnels, souligne elle aussi l’importance jouée par la direction des soins: «C’est elle qui pose un cadre et une philosophie institutionnelle bientraitante et bienveillante.»

Des conseils concrets? «On peut vérifier que les professionnels s’adressent à votre parent et ne parlent pas de lui comme d’un objet de soins», répond Claire-Anne Kunzler. Vous pouvez aussi vous renseigner des démarches prévues en ce qui concerne la qualité et la bientraitance. «Vous pouvez par exemple demander à qui vous adresser en cas d’inquiétude ou comment ces interrogations seront traitées afin de vérifier qu’il n’y aura pas de loi du silence.»

2) Comment reconnaître la maltraitance?

Il arrive que les aînés se plaignent de la situation auprès du personnel de soins, d’un proche ou d’un voisin. «Mais c’est rare, précise Delphine Roulet Schwab. En général, ce sont plutôt les proches ou les professionnels qui vont demander des conseils parce qu’ils jugent une situation problématique.» Comme il y a plusieurs formes de maltraitance, les signes sont multiples et souvent, la victime va en présenter plusieurs.

La maltraitance peut être financière, avec des personnes à qui on soustrait de l’argent. On peut s’apercevoir que des affaires disparaissent. En cas de maltraitance physique ou de négligence, l’aîné peut se retrouver déshydraté, présenter une hygiène déplorable, avoir des blessures, des hématomes ou des brûlures. «Tous les hématomes ne sont pas synonymes de maltraitance, complète Delphine Roulet Schwab. Mais on sait qu’il est difficile de s’en faire soi-même sur la face interne des membres, comme sous les bras ou à l’intérieur des jambes par exemple.»

La maltraitance psychologique sera peut-être plus difficile à repérer. De façon générale, une victime pourra changer de comportement. «Une personne qui aime normalement être avec les autres peut se refermer sur elle-même. Elle voudra rester seule ou sursautera quand quelqu’un entrera dans la pièce», raconte Delphine Roulet Schwab. L’entrée en EMS entraîne parfois une baisse de moral, voire une dépression. Celle-ci, toutefois, devrait être gérée avec l’aide du personnel et ne pas entraîner des difficultés sur le long terme.

3) Comment réagir en cas de soupçons?

Le premier conseil est d’en parler avec la victime et avec l’équipe qui s’en occupe. «Il arrive que des proches d’une personne en EMS soupçonnent une maltraitance alors qu’il y a d’abord un problème de communication, précise Delphine Roulet Schwab. La famille et l’équipe ne se sont pas bien comprises sur les soins qui seraient apportés et pourquoi.» S’il y a un mur du silence, des signalements peuvent être faits auprès du service du médecin cantonal ou de l’autorité de protection de l’adulte. On peut se tourner vers des associations spécialisées, comme alter ego. Celle-ci gère également la plateforme Vieillesse sans violence en Suisse romande, qui a été lancée ce mardi. En cas de faits graves, la police ou les centres d’aide aux victimes (LAVI) peuvent également intervenir.

4) Comment éviter de devenir maltraitant?

80% des situations de maltraitance ont lieu dans la famille. Accompagner un proche est difficile et toute personne peut déraper, même involontairement. Les professionnels recommandent aux proches aidants d’être attentifs à leur comportement et de s’interroger sur leurs propres ressources pour ne pas atteindre les limites de l’épuisement. «La première chose qui peut arriver, c’est le sentiment d’être débordé. Ces proches pourront réaliser qu’ils ont tendance à perdre patience, à répondre à la place de l’aîné ou à le bousculer un peu», détaille Claire-Anne Kunzler. Il faut alors demander de l’aide, en parler à des professionnels de la santé et chercher des solutions de répit. Cela peut être deux-trois heures pour aller à un cours de gym avec des amis.

Dernière recommandation en cas d’urgence: si on est sur le point de craquer, par exemple parce que son parent ne veut pas manger ou prendre sa douche, il faut sécuriser la personne, sortir un moment et respirer. (24 heures)