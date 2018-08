Comment le TF a mené au litige sur les juges étrangers

Avec son initiative pour l'autodétermination, l'UDC veut renverser un système qui a fait ses preuves, estiment les opposants au texte sur les juges étrangers. Le parti, lui, affirme ne vouloir que revenir au modèle éprouvé. Le conflit, délicat, se déroule autour des décisions du Tribunal fédéral.

L'initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers», aussi appelée initiative pour l'autodétermination, vise à consacrer la primauté du droit constitutionnel suisse sur le droit international, sous réserve des règles impératives du droit international (interdiction de la torture, du génocide et de l'esclavage, notamment). Selon l'UDC cela était le cas jusqu'à ce que le Tribunal fédéral (TF) renverse l'ordre.

«Revenir à octobre 2012»

«Nous ne voulons rien d'autre que revenir à l'état d'octobre 2012», a lancé le président de l'UDC Albert Rösti (BE) lors de la session parlementaire d'été. Pas de quoi peindre le diable sur la muraille, selon lui. «Le Tribunal fédéral a rompu avec la pratique 'Schubert'», a renchéri Franz Ruppen (UDC/VS). Et la ministre de justice et police Simonetta Sommaruga de rétorquer: «Je ne sais pas ce qui vous fait dire cela».

Selon la jurisprudence du TF dite «Schubert», une loi fédérale contraire à un traité international prime ce traité si le législateur a voulu s'en écarter à dessein en édictant cette loi. Dans les autres cas, le droit international prévaut.

Constitution contre loi

En 2012, le Tribunal fédéral a jugé que la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) prime sur les dispositions constitutionnelles et que la première devait être appliquée en cas de conflit entre les deux. Ceci découle de l'article 190 de la Constitution, selon lequel les lois fédérales et le droit international sont déterminants.

«Rien de neuf», disent les opposants à l'initiative. Ils soulignent que le TF avait déjà établi la primauté de la CEDH dans des jugements précédents. La pratique Schubert a été confirmée plus tard.

L'affirmation selon laquelle le TF a laissé tomber la pratique en 2012 et renversé la jurisprudence est tout simplement fausse, a dit à Keystone-ATS la professeure de droit Astrid Epiney. Elle ne deviendra pas plus vraie en la répétant sans cesse. Le jugement est bien plus une confirmation de la jurisprudence en vigueur jusque-là et il s'y réfère expressément.

Le jugement de 2012 ne change rien à la pratique Schubert, admet le conseiller national UDC et professeur de droit Hans-Ueli Vogt (ZH). Mais ce n'est pas l'objet de l'initiative pour l'autodétermination. Pour l'UDC, le point important est qu'avec la décision de 2012, il s'agit pour la première fois du lien entre des dispositions constitutionnelles et le droit international et pas du lien entre une loi fédérale et le droit international.

Manuel juridique

Comment arrive-t-on alors à dire que les choses ont fondamentalement changé en 2012? L'UDC mentionne d'autres sources que des arrêts du TF, notamment un manuel juridique des années 1990 qui donne la primauté à la Constitution. Pour les opposants au texte, il s'agit d'une doctrine parmi d'autres. Ils font aussi remarquer que la question ne se posait pas ainsi à l'époque.

L'UDC cite également un rapport du gouvernement de 2010. On y lit que le «Conseil fédéral estime qu'il faut mettre en oeuvre des dispositions constitutionnelles contraires au droit international».

Outre l'arrêt de 2012, un autre arrêt de 2015 fait également parler de lui. Le TF avait alors retenu que l'accord de libre circulation prime fondamentalement sur les lois fédérales, tout comme la CEDH. L'UDC avait vivement critiqué ce jugement. Cet arrêt aussi est considéré par certains comme une confirmation, au mieux un développement, d'un jugement précédent peu remarqué.

Pratique fortifiée

Pour Mme Epiney, cette extension se justifie, car le droit de libre circulation est en substance un droit fondamental. Ce faisant, le TF n'a pas abandonné la pratique Schubert, estime la professeure.

Au contraire: en considérant l'accord de libre circulation comme une exception à cette pratique, le TF réaffirme implicitement que la jurisprudence Schubert reste valable pour tous les autres accords.

M. Vogt ne le nie pas. Mais selon lui, la pratique Schubert comporte tellement d'exceptions qu'elle en devient insignifiante. Elle doit rester valable pour des accords aussi importants de la CEDH ou la libre circulation.

Mise en oeuvre

L'initiative d'autodétermination conduirait à devoir appliquer des initiatives populaires même si elles violent le droit international. En cas de oui, la Suisse devrait renégocier, voire dénoncer, des accords de droit international contredisant la Constitution. Rien que ce point est un nouvel élément aux conséquences considérables, rappellent les opposants.

Les accords soumis au référendum continueraient toutefois d'être déterminants pour le TF, selon le texte de l'initiative. Les opposants rappellent que c'est justement le cas pour l'accord de libre circulation, puisqu'il était soumis au référendum. L'initiative de l'UDC n'apporte aucun éclaircissement et ne crée que la confusion. C'est elle qui met tout sens dessus dessous et qui implique de nombreuses ambiguïtés.

Les partisans rétorquent que l'initiative ne veut sciemment pas introduire un contrôle des traités internationaux par le TF soumis au référendum. Les tribunaux ne doivent pas pouvoir renverser des décisions du peuple. Il appartient au Parlement d'appliquer la constitution. (ats/nxp)