Compte 2017 :les sénateurs exigent des corrections

39,8 millions de plus pour le budget 2018

La construction de certains centres fédéraux pour demandeurs d'asile avance plus vite que prévu. Après le National, le Conseil des Etats a accepté lundi de libérer 21,6 millions de francs à ce titre. Au total, le premier supplément au budget 2018, approuvé par 39 voix sans opposition, porte sur 39,8 millions.



L'Office fédéral des constructions et de la logistique construit de nouveaux centres fédéraux à Bâle, Embrach (ZH), Boudry (NE), Kappelen (BE) et Zurich. Ces travaux s'inscrivent dans la politique visant à accélérer les procédures d'asile.



Les retards pris en compte en prévision de recours ne se sont généralement pas produits. Résultat: l'argent peut être libéré plus tôt. La mise en œuvre plus rapide de ces projets allégera les finances fédérales pour les années 2019 et 2020.