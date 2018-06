Concessions: le BLS renonce à faire recours

La compagnie du BLS accepte la décision de l'Office fédéral des transports (OFT) sur l'attribution des concessions pour le trafic grandes lignes. Elle exploitera à partir de décembre 2019 les lignes Berne-Biel/Bienne et Berne-Berthoud-Olten.

Le BLS a annoncé jeudi qu'il renonçait à déposer un recours dans la procédure en cours. Mais l'entreprise ferroviaire bernoise exige des modifications lors du prochain octroi de concessions. Elle souhaite des conditions-cadres équivalentes pour tous les requérants. L'entreprise demandait trois concessions de plus que celles qui lui ont été attribuées par l'OFT, soit les lignes Bâle-Interlaken (BE), Bâle-Brigue (VS) et Berne-Le Locle (NE). A présent, le BLS souhaite une mise en oeuvre rapide des concessions du trafic grandes lignes.

Les CFF n'ont pas encore officiellement fait part de leur décision. Lors de l'annonce de l'attribution des concessions le 12 juin, ils avaient laissé entendre qu'ils prévoyaient de former un recours pour mieux cerner les répercussions de ce choix sur la clientèle et les cantons. (ats/nxp)