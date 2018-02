Conduire des locomotives ne séduit plus les Suisses

Des chevreuils apparaissent au lever du soleil, à la lisière d’une forêt du Pays-d’Enhaut. Dans le poste de pilotage de sa locomotive 8000 tractant un train de 188 tonnes du Montreux-Oberland bernois (MOB), le mécanicien Nicolas Jaunin (31 ans) parle de son activité avec passion: «L’an passé, j’ai vu un lynx. Je me suis dit que je pouvais mourir tranquille.»

Le MOB innove

Ce n’est toutefois là qu’une facette de ce métier emblématique, mais aussi très exigeant. Et qui suscite moins d’engouement, notamment auprès des jeunes de ce pays, pourtant royaume ferroviaire par excellence. «Nous peinons à trouver des mécaniciens indigènes, d’autant plus précieux pour nous que nous avons une vocation touristique, explique Grégoire Clivaz, responsable de la formation au MOB. C’est pourquoi, pour la première fois de l’histoire de la compagnie, nous voulons mettre sur pied une classe de sept aspirants mécanos. La formation, ouverte aux femmes, sera condensée sur 8-9 mois.» Si l’entreprise trouve vite les candidats aptes, la classe ouvrira ses portes en octobre. Il s’agit de rajeunir et de stabiliser ses effectifs avec des mécaniciens intégrés dans le tissu régional et restant plus longtemps au MOB pour assurer ses besoins croissants dus à l’augmentation des cadences.

La diminution du nombre de postulants, suisses notamment, se généralise, à entendre Charles Rutz, examinateur agréé de l’Office fédéral des transports (OFT): «Elle touche toutes les lignes où les exigences sont les plus élevées, soit celles pour lesquelles le permis de conducteur B (universel) est requis: les réseaux CFF, BLS, Chemin de fer rhétique, Matter­horn-Gotthard Bahn ou encore MOB. L’esprit cheminot disparaît. Pour les autres permis – dont le B80 permettant de conduire, entre autres, les trains des compagnies Travys, MBC, TPC et Nyon-Saint-Cergue, où les responsabilités sont moindres – la situation est moins tendue.»

Plusieurs écueils rebutent les candidats: le processus de sélection, la visite médicale, l’examen périodique exigé tous les cinq ans pour le renouvellement du permis et les horaires irréguliers: «Si l’intérêt des jeunes Suisses décroît, celui des candidats étrangers ne fléchit pas depuis qu’ils ont obtenu l’accès à cette formation, relève Charles Rutz. Car les conditions salariales sont très intéressantes pour ces derniers.»

Formation onéreuse

Cet apport croissant de personnel étranger ne renforce cependant pas la fidélité au sein des entreprises. Bien au contraire: «Ces cinq dernières années, nous avons dû renouveler la moitié de nos effectifs, en engageant 38 mécaniciens de locomotive», explique Grégoire Clivaz. Le MOB en compte 77 au total, répartis sur ses trois lignes de trains, dont une vingtaine d’origine étrangère. Or la formation d’un mécanicien coûte 100'000 francs à la compagnie, qui, désormais, exige par contrat que le formé reste au moins trois ans.

Aux CFF, Alexandre Fardel, responsable de la formation Région Ouest, constate aussi que la passion pour le métier diminue, même si la problématique du recrutement ne se pose pas avec autant d’acuité: «Je préférerais avoir davantage de candidatures de personnes domiciliées en Suisse. C’est pourquoi nous œuvrons avec des offices de placement, à Genève en particulier. Dans ce métier aux horaires irréguliers, mieux vaut ne pas habiter trop loin. Il s’agit aussi d’être en adéquation avec la loi sur le travail. En outre, des conducteurs nous quittent en cours de carrière. Ce qui n’était pas le cas auparavant. Si cette tendance devait s’accentuer, cela deviendra problématique.» Pour l’heure, la Région Ouest des CFF compte encore 85% de mécaniciens indigènes sur un effectif de 500 environ. Lors du recrutement en cours, les CFF ont déjà reçu 130 dossiers, dont 35% de postulants établis à l’étranger, pour les 18 places de leur classe romande d’aspirants mécaniciens. «Et cela sans faire trop de tapage, précise Alexandre Fardel. Mais seul un dixième de ces dossiers satisfera à nos conditions. Il nous faut donc encore des candidatures.»

Pourtant, le profil exigé pour devenir conducteur de locomotive semble à la portée de nombreux candidats: âge entre 25 et 40 ans, CFC, maturité appréciée. «Avec l’automatisation, il n’est plus nécessaire d’être titulaire d’un brevet de mécanicien, précise Jean-Philippe Schmidt, porte-parole. Car le métier a changé. Il s’est ouvert aux titulaires d’une maturité, ou comme deuxième formation. Conséquence, nous notons une diversification de la provenance des intéressés, libraires ou enseignants.» Mais, pour les grandes lignes, il faut maîtriser la langue allemande. Et, surtout, faire preuve d’une plus grande résistance au stress tout en acceptant une certaine solitude. Ce qui fait passer nombre de postulants à la trappe. Mais ce sont principalement les horaires irréguliers qui tuent les velléités dans l’œuf. «Il nous faut des candidats qui les considèrent comme une chance dans l’organisation flexible de leurs temps, commente Grégoire Clivaz. Ce qui devient rare. C’est pour cela que nous sommes prêts à revoir notre convention collective de travail sur la question des salaires. Et des indemnités.»

Convention en négociation

Une renégociation que Tony Mainolfi, du Syndicat du personnel des transports (SEV), confirme et voit d’un bon œil: «Il y a en effet un effort à faire pour améliorer les conditions de travail des conducteurs de locomotive. Mais nous ne pourrons pas aborder la question des horaires qui est régie par la loi sur les transports publics.» Un conducteur de locomotive touche un salaire variant de 4000 à 8000 francs selon son âge. Avec quelques variations selon les compagnies ferroviaires. «Aujourd’hui, les gens recherchent avant tout un boulot, ce qui explique que nous avons moins de passionnés, analyse Nicolas Jaunin. Moi, mon métier contribue largement à mon bonheur, même si j’ai également une belle vie familiale à côté.»

Pour les candidatures: postulations@mob.ch company.sbb.ch/fr (24 heures)