Contrefaçons en ligne: dix vendeurs arrêtés

La police zurichoise a mis la main sur dix vendeurs de contrefaçons d'objets de luxe en ligne. Ils vendaient des montres, bijoux, articles en cuir et des certificats falsifiés sur différentes plateformes internet.

Les suspects ont été identifiés et arrêtés au cours des deux dernières semaines, indique vendredi la police cantonale zurichoise. Les enquêteurs ont en outre saisi des dizaines de contrefaçons. Ils ont dénoncé les dix vendeurs au Ministère public.

Markenartikel - tappen Sie nicht in die Falle!

Viele Konsumenten lassen sich verführen, für wenig Geld ein Plagiat (Fälschung) im Internet oder am Urlaubsort zu kaufen. https://t.co/w3K4skJkc2#Counterfeiting #Piracy pic.twitter.com/BpGEVFWgwd — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) July 13, 2018

La police recommande d'acheter des articles de luxe uniquement dans des magasins spécialisés et des occasions auprès de commerçants dignes de confiance. Le commerce de contrefaçons est interdit et condamnable, peu importe que les objets aient été sciemment vendus en tant que contrefaçon ou non. (ats/nxp)