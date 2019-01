Coop rappelle un cuiseur à riz dangereux

Le produit concerné est le cuiseur à riz «Satrap Asia RK1, 1L» en vente chez Coop depuis le 1er septembre 2017. Dans les cas extrêmes, il y a risque d'électrocution au niveau du boîtier. Les clients possédant un tel article sont invités à ne plus l'utiliser et à le rapporter en magasin, où il leur sera remboursé.

Le numéro d'article est le 5.787.706 et est vendu au prix de CHF 49.95. Ce numéro figure sur la plaque signalétique fixée sur le dessous de l'appareil. Ce dernier était commercialisé dans les supermarchés Coop, les Coop City, les Coop Brico+Loisirs et sur www.bricoetloisirs.ch depuis le 1er septembre 2017 et ne sera plus vendu.

Les cuiseurs à riz Satrap achetés avant cette date et dont la plaque signalétique porte un autre numéro d'article ne sont pas concernés.