Coronavirus: les écoles fermées jusqu'au 4 avril

Interdictions de réunions de plus de 100 personnes, fermeture de toutes les écoles, aide d'urgence de 10 milliards pour l'économie et réintroduction des contrôles à toutes les frontières. Le Conseil fédéral a pris vendredi des mesures drastiques contre le coronavirus.

Afin d'empêcher les contaminations et de freiner la diffusion du virus, la population doit garder ses distances, justifie le gouvernement. Les écoles obligatoires, les gymnases, les hautes écoles et les centres de formation seront fermés jusqu'au 4 avril. Des services de garde pourront être proposés pour les enfants du primaire.

La mesure vise à éviter que les grands-parents gardent les enfants. Ces derniers font souvent partie des groupes particulièrement vulnérables et doivent être protégés. Les examens déjà agendés pourront quant à eux avoir lieu moyennant certaines mesures de protection.

50 dans les bars

Les réunions de plus de 100 personnes sont interdites en Suisse au moins jusqu'à fin avril. Les bars, restaurants et discothèques ne pourront accueillir plus de 50 personnes à la fois.

Les cantons pourront prévoir des exceptions en cas d'intérêt public prépondérant comme des assemblées générales. La règle des 100 personnes vaut aussi pour les centres de loisirs, les musées, les centres sportifs, les piscines et les stations de ski. Les manifestions réunissant moins de 100 personnes doivent elles aussi prévoir des mesures de protection.

Soutien à l'économie

La Confédération va mettre jusqu'à dix milliards de francs à disposition de l'économie ralentie par le coronavirus. Cette aide interviendra rapidement et sans bureaucratie inutile. Il importe en priorité de verser les salaires.

Pour l'indemnisation du chômage partiel, il est possible de puiser jusqu'à 8 milliards de francs dans le fonds de l'assurance-chômage. Le délai de carence est réduit à un jour à partir de vendredi jusqu'au 30 avril. Les entreprises n'auront ainsi qu'un jour d'arrêt de travail à supporter elles-mêmes.

Le Conseil fédéral examine la possibilité d'accorder un soutien financier pouvant aller jusqu'à un milliard de francs aux entreprises particulièrement touchées. Ce soutien doit leur permettre de disposer des liquidités nécessaires le temps de la crise.

Les PME en difficulté financière peuvent bénéficier dès maintenant de crédits bancaires garantis par cautionnement d'un montant total de 580 millions de francs. 10 millions de francs doivent en outre être accordés aux organisations de cautionnement pour couvrir leurs frais administratifs exceptionnels.

Sport et culture

Un soutien est prévu pour le sport et la culture. Pour les organisations sportives bénévoles, une contribution à fonds perdu de 50 millions de francs va être débloquée. Le Conseil fédéral entend par ailleurs accorder des prêts remboursables sans intérêts aux milieux professionnels des sports d'équipe. Jusqu'à 50 millions de francs sont également prévus pour cette mesure.

Pour le secteur culturel, le Conseil fédéral entend également mettre des fonds supplémentaires à disposition. Le Département de l'intérieur élabore un projet de loi limité dans le temps. Le Conseil fédéral souhaite éviter que certaines manifestations soient menacées de disparition.

Frontières

Le gouvernement a par ailleurs décidé de réintroduire, avec effet immédiat et au cas par cas, des contrôles Schengen à toutes ses frontières. Les restrictions seront particulièrement renforcées depuis l'Italie. Seuls les citoyens suisses, les personnes disposant d'un permis de séjour et celles venant travailler seront autorisées à entrer en Suisse.

Le transit et le transport de marchandises resteront autorisés. Le Conseil fédéral reprend ainsi telles quelles les mesures mises en place par le gouvernement italien. (ats/nxp)