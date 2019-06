Corruption à l'aéroport: deux prévenus ont été libérés

Deux prévenus dans l'affaire de corruption à l'aéroport de Genève ont été libérés, a appris La Tribune de Genève. L'ancien chef de la sûreté de la plate-forme et l'un de ses anciens associés se trouvaient à Champ-Dollon suite à leur arrestation par la police et à diverses perquisitions, au mois de mai.

Défendus par Mes Marc Hassberger et Karim Raho, les deux hommes sont suspectés d'avoir commis des actes de corruption. Durant cinq ans, le cadre de Geneve Aéroport aurait ainsi touché des pots de vin de son ancien associé, qui gérait une société de conseil et de formation des agents de sûreté mandatée par le site aéroportuaire. Tous deux sont prévenus de corruption passive, active et de gestion déloyale. (24 heures)