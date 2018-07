Couchepin s’immisce dans la question européenne

«Avec des lignes rouges, comment voulez-vous pouvoir discuter et négocier?» Dans le débat chaud de l’été, celui de la question européenne, Pascal Couchepin tacle la politique du Conseil fédéral, qui a fait officiellement des mesures d’accompagnement une condition sine qua non à tout accord. Dans une interview au «SonntagsBlick», le Valaisan affirme qu’il est en faveur de ces mesures, mais s’interroge de l’intérêt d’en faire dépendre l’avenir du pays.

«Les dogmes, ça ne fonctionne pas en politique»

Le thème est brûlant. Le gouvernement a en effet décidé de discuter avec les cantons et les partenaires sociaux de la possibilité de revoir la façon de protéger les travailleurs du dumping salarial. Dans ce dossier, le collège est pris en étaux. L’Union européenne ne veut plus entendre parler de la règle des huit jours qui permet de planifier les contrôles et d’appliquer les cautions pour les entreprises et artisans étrangers en Suisse. Les syndicats, eux, y tiennent mordicus, et mettent en jeu leur soutien à la libre circulation des personnes.

«Le monde ne fonctionne pas de façon aussi bornée, explique l’ancien ministre PLR. Il ne devrait pas y avoir de lignes rouges au sein d’un Exécutif, comme le Conseil fédéral. Je ne dis pas qu’il faut tout accepter, mais les dogmes, ça ne fonctionne pas en politique.» Son propre parti, le PLR, est aussi pointé du doigt, lui qui a également défendu ces lignes rouges.

«Des concessions à faire des deux côtés»

Ses critiques épargnent-elles Ignazio Cassis qui avait le premier évoqué une remise en question des mesures d’accompagnement, suscitant un tollé à gauche? «Il a eu le mérite de dire la vérité, répond le Valaisan. Était-ce habile de le dire à ce moment-là, c’est une autre question.»

L’ex-conseiller fédéral rejoint toutefois le Tessinois sur le fait que le but est plus important que les moyens d’y arriver. «La voie bilatérale est importante pour la Suisse, mais nous voulons aussi garder le maximum de souveraineté. Dans chaque négociation, il y a des concessions à faire des deux côtés. C’est à la fin qu’il faut juger du résultat.»

Pascal Couchepin croit d’ailleurs qu’une issue est possible avec les syndicats. «Ce sont des patriotes. Si on trouve une solution qui est meilleure que celle des huit jours, ils vont répondre présent.» (24 heures)