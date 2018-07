Course contre la montre à l'aéroport

Tarmac de Genève Aéroport, 14 h 20. Le vol EasyJet EZS1412 en provenance de Barcelone atterrit. Il se parque sur l’une des 89 aires de stationnement de Cointrin, aussitôt pris en charge par une ribambelle de véhicules et autant de sociétés. Un camion GFS fait le plein de kérosène pendant que Swissport s’occupe des bagages, de l’air conditionné dans l’appareil – qui a coupé ses moteurs – et des passagers.

Gategourmet recharge les en-cas, ISS purge l’eau des toilettes et la société GVA prend en charge les personnes à mobilité réduite. Le cabin crew s’occupe de nettoyer l’avion sommairement. Un nettoyage plus poussé sera effectué par un spécialiste, MPM Facility Services, dans la nuit.

Le numéro de matricule HB-JYG s’envole à 15 h, direction Ajaccio.

Des orages aux grévistes



Le temps de rotation aurait duré trente minutes – dix de moins, comme plus tôt dans la matinée, et plus tard dans l’après-midi – s’il n’y avait pas eu un tournus d’équipage. À l’aube, l’aéronef avait déjà fait un aller-retour vers Gatwick. Et après le saut de puce en Corse, il effectuera une virée à Rome.

Depuis Cointrin, un aéroport au centre de l’Europe, les vols tendent à être plus courts pour un spécialiste du court-courrier que depuis une ville en périphérie du continent, comme Lisbonne. Effectuer quatre allers-retours en une journée n’y est pas rare. Pour EasyJet, ce lundi s’est déroulé sans accrocs majeurs. Le week-end, aussi, a été calme. Mais on ne peut pas en dire autant du jeudi 5 juillet (douze vols annulés au départ de Genève, autant à l’arrivée). De la fin de semaine précédente (28 annulations), de la quasi-totalité des samedis et dimanches depuis le 7 avril. Et de l’été 2017, un des pires du groupe depuis qu’il s’est mis à desservir le bout du Léman il y a vingt ans. Environ 80 vols EasyJet ont été affectés par une annulation ou un déroutage l’été dernier à Cointrin.

Des orages en Europe, des retards en provenance d’autres aéroports, surtout en Angleterre, et des incidents techniques ont causé des soucis. Ce mois, un réacteur a happé un oiseau. Mais les explications, cette année, sont ailleurs. Elles sont à chercher du côté de Marseille, selon la compagnie, où les contrôleurs aériens ont été en grève sept week-ends durant depuis le mois d’avril. Des mouvements au sud de la France qui ont pu avoir des répercussions à travers le continent car les appareils du groupe orange, comme le HB-JYG, font rarement des allers-retours d’une cité à l’autre. Le 1er juillet, des vols vers le nord de l’Europe (Berlin, Londres, Lille, Orly et Bruxelles) ont ainsi été annulés.

Le 1er et le 5 juillet, la compagnie Swiss n’a pas été amenée à annuler de vols. En partie parce que sa desserte et son importance à Cointrin sont moindres. L’an dernier, EasyJet a accueilli près de 45% des passagers et Swiss, en deuxième position, un peu plus de 12%.

«Nous avons pris des mesures pour que cet été soit meilleur que le précédent», indique Jean-Marc Thévenaz, directeur d’EasyJet Suisse, quand bien même le transporteur accueillera 4% de passagers en plus à Genève cette saison. Son avion de secours à Cointrin, premièrement, est plus grand: le A320 recense trente sièges de plus que celui de l’été dernier, un A319 à 156 places. L’appareil doit combler les carences des quatorze appareils orange basés à Genève.

Grille horaire revue



Le transporteur a commandé des appareils plus importants. Un premier A321, capable d’accueillir 235 passagers, sera délivré cet été à Gatwick. Impossible pour l’instant de dire quand un tel avion sera basé à Cointrin où la compagnie espère absorber la demande sans trop augmenter le nombre de mouvements. Près de 80 vols EasyJet décollent de Cointrin par jour, contre une trentaine pour Swiss.

Le groupe low cost a revu sa grille horaire. Des plages plus longues à la mi-parcours doivent servir de tampon en cas de retard. Les rotations peuvent y durer jusqu’à 1 h 30. La compagnie a changé d’opérateur au sol à Gatwick (DHL a remplacé Menzies Aviation), un aéroport prisé mais muni d’une seule piste et situé dans un espace aérien très chargé.

«Ces mesures nous ont permis de bien mieux gérer les orages, nombreux en Europe cet été», estime Jean-Marc Thévenaz. Est-ce que ce sera suffisant? Bilan à la fin de l’été. (24 heures)