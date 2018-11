Course-poursuite pour arrêter un voleur de voiture

La police cantonale zurichoise a arrêté vendredi soir un chauffard à l'issue d'une course-poursuite. L'homme, âgé de 25 ans, avait volé une voiture sur le site d'un accident à Kilchberg (ZH). Il a commis plusieurs infractions graves au code de la route.

Au volant de la voiture accidentée, le jeune homme a pris la fuite à très haute vitesse en direction de Zurich. Durant sa course, qui a duré plusieurs kilomètres, il a notamment dépassé plusieurs véhicules, malgré le trafic venant en sens inverse, précise la police cantonale dans un communiqué publié samedi.

La voiture a finalement pu être interceptée en ville de Zurich et le chauffard arrêté. La police et le ministère public cherchent à éclaircir les raisons du vol de la voiture et de la fuite du conducteur. (ats/nxp)