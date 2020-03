Covid-19: explosion des colis à La Poste

Certains services de La Poste suisse se retrouvent très occupés en raison de la pandémie due au coronavirus et ses conséquences. Le géant jaune est submergé de colis, déclare vendredi son patron Roberto Cirillo interrogé par les journaux du groupe de presse CH-Media.

«Il y a deux semaines, nous avons comptabilisé une hausse des paquets d'environ 15% par rapport à la normale», précise le directeur de La Poste. Depuis lors, «nous transportons le même nombre de colis qu'habituellement avant Noël».

L'ex-régie fédérale a même enregistré mercredi un volume comparable à celui du «Black Friday», selon le responsable. Il relève que les commandes en ligne sont le plus souvent actuellement le seul moyen d'obtenir certaines marchandises, en raison du confinement de la population et de la fermetures des magasins non essentiels.

Heures d'ouverture réduites

Selon lui, La Poste livre actuellement environ trois fois plus de nourriture que d'habitude. Les temps d'attente sont donc longs, relève Roberto Cirillo, soulignant qu'il n'est pas réaliste d'accroître les capacités du secteur en si peu de temps.

La pandémie due au nouveau coronavirus a également des répercussions au niveau des offres du géant jaune. Le courrier A ne peut plus être distribué le lendemain dans tous les cas, explique-t-il. Les heures d'ouverture de certaines agences ont en outre été réduites, alors que certaines autres ont été fermées à cause du manque de personnel ou de clients, ajoute-t-il. (ats/nxp)