Crans-Montana promet une piste «parfaite» malgré la chaleur

Tout le monde sait qu’il fait toujours beau en Valais, mais s’il pouvait y faire un peu moins chaud à quelques jours des épreuves dames de Coupe du monde à Crans-Montana, ce serait très bien aussi. Le mercure était inhabituellement élevé hier dans la station valaisanne (11 degrés à 1500 m d’altitude) et pourrait même atteindre les 15 degrés dimanche. Pas de quoi toutefois inquiéter le président de l’organisation de ce week-end de compétition, qui a fait du soleil son allié pour attirer de nombreux spectateurs et exclure les nuages de la partie.

Marius Robyr, les palmiers sont-ils déjà verts à Crans-Montana?

(Il éclate de rire ). En tout cas, prenez de la crème solaire si vous montez!

Plus sérieusement, y aura-t-il encore de la neige pour les épreuves de Coupe du monde ce week-end?

Bien sûr qu’il y aura de la neige, et sans problème! La piste est parfaite. Nous venons d’organiser deux courses de Coupe d’Europe remarquables dans la station. Nous soignons désormais les derniers détails pour la Coupe du monde dames. Plus personne n’a le droit de toucher à la piste!

Donc les vacanciers genevois n’auront pas le droit de se prendre pour les meilleurs skieurs du monde cette semaine sur la Nationale (le nom officiel de la piste)? Elle est fermée au public?

Exact. Elle est inaccessible depuis les compétitions européennes de la semaine dernière, donc depuis mercredi déjà. Seuls les organisateurs ont l’autorisation d’y accéder pour l’entretenir, et seulement jusqu’à midi, car après, il fait trop chaud.

Les chaleurs inhabituelles de ces derniers jours, et celles annoncées jusqu’à dimanche, vous inquiètent-elles pour la bonne tenue de la compétition?

Nous aurions préféré qu’il fasse plus froid, bien entendu, mais nous ne sommes pas inquiets. Si la FIS ( ndlr: Fédération internationale) est d’accord, les entraînements jeudi et vendredi débuteront plus tôt que prévu. Ainsi, nous ne salerons pas la piste, ou alors très peu. Ce que nous ferons ce week-end même si, je le répète, la Nationale est parfaite. Le délégué de la Coupe du monde est arrivé dimanche et il nous a dit qu’elle n’aurait pas pu être mieux qu’elle ne l’est. Nous avons 1 m, 1 m 50 de neige partout, donc il n’y a vraiment aucun problème.

Comment allez-vous maintenir cette qualité de neige sachant les températures annoncées?

Nous ne changerons pas nos habitudes en fonction des prévisions, hormis l’ajout de sel pour le slalom du combiné dimanche. Et bien sûr nous restons prêts à tout. Notre gros avantage pour le week-end à venir, c’est que nous n’avons qu’un seul «ennemi», entre guillemets, et c’est la chaleur. Nous sommes certains qu’il n’y aura pas de vent, pas de pluie ni de neige.

Sachant que la piste pourrait être rapidement creusée par le passage des premières concurrentes, sera-t-il plus important encore pour les skieuses de partir avec un petit dossard?

Les meilleures prendront inévitablement un petit dossard. Dès qu’il fait un peu chaud, comme lors du dernier slalom des Championnats du monde à Åre, elles s’élancent devant.

Puisque tout est prêt pour la compétition, il suffit de rappeler aux spectateurs qui feront le déplacement de venir tôt et de ne pas oublier la crème solaire.

Voilà! Et il y aura du spectacle, ça, je peux vous le dire. Ce sera magnifique. (24 heures)