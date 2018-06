Crèches: des sénateurs opposés à l'aide fédérale

La poursuite de l'aide fédérale à la création de structures d'accueil de jour des enfants après le 31 janvier 2019 reste controversée. Comme le National, la commission de l'éducation du Conseil des Etats y est favorable, mais de justesse seulement.

Elle recommande d'accepter le projet par 6 voix contre 4 et 4 abstentions, ont indiqué vendredi les services du Parlement. Si le Conseil des Etats suit, le programme d'impulsion sera prolongé de quatre ans. Le projet prévoit d'inscrire 130 millions au budget, dont 142,5 millions seront directement investis pour la création ou l'extension de places d'accueil.

Selon la majorité de la commission, il reste dans de nombreux endroits, nécessaire de créer des places d’accueil. Le programme a démontré son efficacité et il est donc tout à fait justifié de le prolonger une nouvelle fois.

La minorité ne veut ni entrer en matière, ni prolonger le programme. Elle estime que l’accueil extrafamilial pour enfants est essentiellement du ressort des cantons et des communes et que, depuis 2003, ceux-ci ont été suffisamment soutenus par la Confédération.

Plus de 57'000 places

Le National a donné son feu vert ce mois-ci par 103 voix contre 90 issues du PLR et de l'UDC. Mis sur pied en 2003, le programme a permis de soutenir la création de plus de 57'383 places en garderies, en écoles à horaire continu et chez des familles de jour et 2300 institutions ont été soutenues. Mais il arrive à échéance fin janvier 2019 après deux prolongations.

Le Conseil fédéral s'oppose à une nouvelle prolongation. Le Parlement l'avait déjà obligé à se montrer plus généreux que prévu pour 2011-2015 en allouant 120 millions de francs au programme. Mais il avait décidé que ce serait la dernière prolongation. Quatre ans plus tard, la majorité avait changé d'avis et voté avec le soutien du gouvernement une nouvelle aide de 120 millions pour 2015-2019. (ats/nxp)