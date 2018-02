Culpabilité confirmée pour les meurtriers de Brusio

La Cour de cassation italienne a confirmé mercredi la culpabilité d'un Moldave et d'un Italien condamné pour le meurtre d'un couple suisse en 2010 à Brusio (GR). Elle a toutefois exigé la tenue d'un nouveau procès en appel à Milan pour certains aspects mineurs.

L'ancien policier moldave, aujourd'hui âgé de 38 ans, avait été condamné à la perpétuité pour meurtres. Les juges ont estimé lundi qu'il fallait réévaluer la circonstance aggravante de cruauté.

L'Italien de 42 ans, considéré comme le commanditaire présumé, avait quant à lui été condamné à 21 ans de prison en première instance, un verdict porté à 23 ans en appel. Pour la Cour de cassation, le futur procès devra en particulier porter sur la peine relative à un supposé port d'armes, qui lui avait valu une aggravation de la peine en deuxième instance.

Avec l'aide de l'Italie

Les faits remontent au 21 novembre 2010. Les corps sans vie du propriétaire d'une société de transports et de son épouse, âgés de 58 et 57 ans, avaient été découverts par leurs deux fils adultes dans leur maison familiale à Brusio. Les cadavres présentaient des blessures à la tête et des traces de balles.

Une chasse à l'homme avait été lancée dès la découverte des corps, sans succès. La police et la justice italiennes avaient participé à l'enquête. Celle-ci avait permis d'établir que le ou les tueurs avaient transité par la Valteline (Italie) pour entrer aux Grisons. Les deux hommes avaient été arrêtés en septembre 2011 en Italie. (ats/nxp)