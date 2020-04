Culture: dépôt des demandes d'aide financière

L'aide au secteur culturel, fortement touché par la pandémie, entre dans une phase concrète. Les artistes et les entreprises culturelles peuvent déposer des demandes d'aide financière dès lundi.

Les artistes qui se trouvent dans une situation de détresse financière avec la pandémie de coronavirus peuvent faire une demande d'aide d'urgence sur le portail en ligne de Suisseculture Sociale, indiquent l'Office fédéral de la culture et Suisseculture dans des communiqués lundi. Certains d'entre eux ne peuvent plus assumer leurs frais d'entretien immédiat.

Le dépôt d'une demande d'aide d'urgence auprès de Suisseculture Sociale est soumis à une condition: une demande d'allocation pour perte de gain (perte de gain APG) doit déjà avoir été déposée auprès de la caisse cantonale de compensation. conformément à l'ordonnance Covid-19 dans le secteur de la culture.

Les entreprises culturelles peuvent elles s'adresser aux services culturels des cantons, qui sont compétents pour les aides d'urgence et les indemnisations des pertes financières. Les différents cantons pourront procéder aux premiers versements après avoir signé avec la Confédération la convention de prestations qui précise les modalités.

280 millions de francs débloqués

Le 20 mars, le Conseil fédéral annonçait la mise à disposition pour le secteur culturel d'une première tranche de 280 millions de francs pour deux mois. Selon le contrat de prestations conclu avec l'Office fédéral de la culture et Pro Helvetia, Suisseculture Sociale ne pourra pas accepter de demandes déposées après le 21 mai.

Ainsi 100 millions sont prévus pour les aides d'urgence aux entreprise culturelles et 25 millions pour les artistes. Encore 145 millions vont être versés à titre d'indemnisations pour pertes financières et 10 millions pour les associations culturelles d'amateurs. Durant ces deux prochains mois, l'OFC et Pro Helvetia suivront en permanence l'évolution de la situation: ils le feront en collaboration avec les cantons et les organisations culturelles. Suisseculture a également créé une task-force.

Celle-ci se tient à la disposition des autorités en tant qu'organe consultatif: elle rassemble les indications des associations si des difficultés devaient survenir pour les entreprises et les acteurs culturels lors de la mise en oeuvre des mesures. La liste des différents interlocuteurs se trouvent sur le site de l'Office fédéral de la culture. (ats/nxp)