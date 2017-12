Cœur à Cœur: 1,25 million de francs récoltés

Cœur à Cœur s'est terminé vendredi à 19 heures. Plus de 1,25 million de francs ont été récoltés en six jours. Les jeunes dans la précarité ont été les bénéficiaires cette année de l'opération de portée nationale menée par la SSR et la Chaîne du Bonheur.

En Suisse, 10% des jeunes vivent dans la pauvreté dès l'âge de 18 ans. Et un jeune sur dix âgé entre 15 et 25 ans est sans formation ni emploi. L'action veut permettre à ces jeunes en rupture d'accompagner un projet de réinsertion sociale ou professionnelle et de quitter l'échec durablement.

En Suisse romande, trois animateurs de la RTS - Pauline Seiterle, Jonas Schneiter et Philippe Robin - se sont installés pendant six jours dans un studio de verre au Flon à Lausanne. Pendant les 147 heures de direct, ils y ont accueilli des personnalités, réalisé 135 interviews et récolté des fonds auprès du public. Pour cette deuxième édition, la cagnotte s'élève exactement à 1'257'461 millions de francs, a annoncé la RTS vendredi soir dans un communiqué, soit un peu plus que l'an dernier (1,23 million).

Ce montant a pu être atteint grâce aux 6000 chansons dédicacées, aux dons et aux quelque 60 actions menées un peu partout en Suisse romande, comme des menus spaghettis, de la vente de planches de bandes-dessinées ou des performances théâtrales et musicales.

Compagnon à quatre pattes

En tant que marraine et parrain de la cérémonie de clôture, la joueuse de tennis vaudoise Timea Bascinszky et l'auteur-compositeur-interprète français Daniel Guichard ont «libéré» les trois animateurs de leur cage de verre.

@TimeaOfficial nous a rejoint pour libérer nos 3 animateurs et vous rappeler que c’est la dernière ligne droite pour vos dons ! Rdv sur https://t.co/7ZugK737Pc ou passez un appel au 0800 87 07 07 MERCI pour vitre générosité #coeurRTS pic.twitter.com/ma2MdToia8 — RTS (@RadioTeleSuisse) 22 décembre 2017

Ces derniers ont eu un compagnon de fortune durant leurs six jours d'antenne: Rodolf le chat. Une dizaine de demandes d'adoption sont parvenues. La Société vaudoise pour la protection des animaux les étudiera, précise le communiqué.

Outre Sarine, l'opération existe depuis neuf ans déjà. «Jeder Rappen zählt» (chaque centime compte) s'est terminée jeudi soir à Lucerne. Plus de 5 millions de francs ont été récoltés, a annoncé la SRF. Au Tessin, «Ogni centesimo conta» a permis de récolter plus de 240'000 francs, a dit la RSI. L’événement a pris fin jeudi soir à Locarno.

