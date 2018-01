Danger d'avalanche: Zinal évacué en partie

Le TCS se mobilise

Situation historique dans les Alpes valaisannes et dans le sud-est de la Suisse. Plusieurs vallées coupées du monde. La centrale d'intervention du Livret ETI a reçu plus de 60 demandes d'assistance ce dimanche.



De mémoire de spécialiste de l'assistance, c'est du jamais vu en Suisse depuis près de 20 ans. Plusieurs vallées alpines sont aujourd'hui coupées du monde.



Dans le Valais, notamment à Zermatt, dans la vallée de Conches ou à Zinal, de même que dans les Grisons (Samnaun) et en Autriche, de nombreux bénéficiaires du Livret ETI seront ce soir contraints de rester dormir sur place. A cette heure, le TCS a reçu plus de 60 demandes pour une nuit supplémentaire, voire deux, compte tenu des prévisions.