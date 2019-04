Daniel Fässler est élu au Conseil des Etats

La Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Intérieures a élu dimanche le démocrate-chrétien Daniel Fässler au Conseil des Etats pour la prochaine législature fédérale. Le juriste de 58 ans succède à Ivo Bischofsberger (PDC).

Il avait démissionné de son poste de président du Conseil d'Etat pour briguer le siège de sénateur à Berne. Roland Dähler (sans parti), juge cantonal âgé de 57 ans, a été élu à sa place.

La Landsgemeinde a également élu Jakob Signer, 48 ans, au gouvernement. Il remplace Martin Bürki, brusquement décédé début avril. M. Signer reprend son département de justice et police. Ce spécialiste en fiscalité avait été lancé dans la course il y a quelques jours par l'union cantonale des arts et métiers. (ats/nxp)