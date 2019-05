Dans la Suisse de 2040, tout ira bien..

Oubliez les scénarios apocalyptiques. Dans vingt ans, tout ira bien. Même à 10 millions d’habitants, la Suisse aura maîtrisé son développement, soigné son paysage, géré sa mobilité, amélioré sa qualité de vie et intégré le changement climatique à son territoire. C’est en tout cas ce que prédit le Conseil de l’organisation du territoire (COTER), une commission qui réunit plusieurs spécialistes du développement territorial.

Sur mandat du Conseil fédéral, donné il y a trois ans, il publie ce vendredi un rapport au ton volontairement positif pour faire face aux grands défis des vingt années à venir. Lukas Bühlmann, président du COTER, espère avant tout que cela servira à créer le débat.

Avec dix millions d’habitants en 2040, la pression sur le territoire sera forte. Comment la gérer?

Les centres urbains continueront de concentrer la population, mais nous pensons que la loi sur l’aménagement du territoire qui pousse à un développement harmonieux vers l’intérieur, si elle est appliquée correctement, aura pleinement déployé ses effets, améliorant la qualité de vie et maîtrisant l’extension du bâti.

Vous n’êtes pas un peu trop optimistes?

Nous avons travaillé avec plusieurs spécialistes venant de tous les milieux et nous nous sommes basés sur des scénarios existants. Nous avons fait le choix d’un ton positif pour montrer que cela est possible mais nous savons aussi que de nombreuses incertitudes pèsent sur nos hypothèses.

Qu’en est-il des régions périphériques à qui on prédit un exode rural massif?

Elles ont une vraie carte à jouer. On le voit déjà avec les villes «alpines» de Sion, Coire ou encore Bellinzone qui se profilent sur l’industrie de pointe 4.0. Pour les endroits plus reculés, le télétravail et le coworking pourraient permettre de travailler dans des régions où il fait bon vivre et donc de les préserver d’un exode. Une grande réflexion en ce sens est déjà en cours en Engadine.

Pour y arriver, vous préconisez une gestion supracommunale. C’est pour le moins à contre-courant.

C’est volontairement provocateur. Nous pensons que les petites entités territoriales manquent parfois de compétences pour gérer ces questions de territoire qui deviennent de plus en plus complexes et qu’un débat sur cette question est important.

Vous évoquez aussi une mobilité basée sur des véhicules autonomes et la fin de l’extension du réseau routier dès 2025. Sérieusement?

Cette idée va sans doute faire grincer des dents mais elle part du principe qu’en misant à fond sur les technologies offertes par la numérisation, cela devrait être possible. Par exemple, aux heures de pointe, plus de voies pourraient être ouvertes dans une seule direction. On peut aussi imaginer que des camions à motorisation électrique puissent rouler de nuit, etc. La technologie nous offre de multiples possibilités.

Mais la numérisation fait aussi peur. On le voit avec la polémique autour de la 5G, on est encore loin de l’enthousiasme.

Cela fait partie des incertitudes que je mentionnais. Nous sommes en train de passer d’une société du risque à celle de la sécurité. Et l’aménagement du territoire doit prendre en compte ce besoin. Le message de fond, c’est de ne pas rejeter les technologies qui peuvent nous apporter des solutions, mais de les accompagner.

À propos de risque, celui incarné par le changement climatique vous invite à parler d’opportunités.

Hormis certaines régions reculées très exposées aux dangers naturels, c’est dans les villes que la situation pourra devenir invivable, lors d’étés caniculaires. Nous pensons que c’est une excellente raison pour accélérer le développement d’espaces verts et d’augmenter la qualité de vie en ville. De la même façon, le changement climatique aura des répercussions sur le tourisme d’hiver, mais il peut profiter à la saison d’été ou à la création de réserves pour la biodiversité. Il ne s’agit pas de ne pas agir, mais de réfléchir à comment s’adapter, au mieux, à certaines tendances inéluctables.

