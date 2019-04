Davantage d'accidents mortels avec les e-bike

L'Office fédéral de la statistique (OFS) a recensé l'an dernier 321 victimes, soit 90 de plus qu'en 2017. Douze personnes ont par ailleurs perdu la vie.

Tous types de vélos électriques confondus, «le nombre de victimes d'accidents graves chez les seniors de 65 ans et plus a connu une progression particulièrement marquée par rapport à 2017, passant de 45 à 106 personnes», détaille jeudi l'OFS à l'occasion de la publication de cette statistique annuelle, qui se base sur les chiffres de l'Office fédéral des routes (OFROU).

La plus forte hausse du nombre de victimes d'accidents graves avec un vélo électrique rapide concerne elle la classe d'âge des 35-45 ans. Quarante-cinq personnes de cette tranche d'âge ont eu un accident avec un vélo électrique rapide, soit 21 de plus que l'année précédente.

Moins de piétons tués

Au total, 233 personnes ont trouvé la mort sur les routes suisses en 2018. Ce sont trois de plus qu'en 2017. Dans le détail, le nombre de motocyclistes (42), de cyclistes (27) et de piétons tués (43) a diminué, tandis que les morts ont augmenté du côté des automobilistes (79) et des conducteurs de vélos électriques.

Le nombre de piétons fauchés mortellement sur les passages pour piétons a nettement diminué, passant de 20 à 10 victimes. A l'inverse, le nombre de personnes tuées en dehors d'un passage a grimpé de 24 à 33 victimes.

Le nombre de blessés graves a par contre clairement augmenté de 6% pour s'établir à 3873. Les motards ont été plus nombreux (1068), devant les cyclistes (877), les conducteurs de voitures (797) et les piétons (537), alors que l'OFS relève également 126 «autres». (ats/nxp)